cosa sarebbe successo tra loro dopo Temptation Island

Come ogni estate italiana che si rispetti, anche questa non poteva prescindere dalla messa in onda di uno dei suoi programmi più seguiti ed apprezzati dal pubblico televisivo. Stiamo parlando della ben nota trasmissione Temptation Island. Una trasmissione fondata sul gioco delle tentazioni e destinata ad infiammare come sempre gli animi delle varie coppie protagoniste. Fra queste, ve n’è una in particolare di cui vogliamo parlarvi ed è quella formata da due giovani napoletani, Lino ed Alessia. La coppia sta insieme da quattro anni ed è alle prese con gravi problemi di fiducia e di rispetto.

La coppia di Temptation Island formata da Lino ed Alessia

I due sono stati protagonisti nell’ultima puntata trasmessa, giovedì 18 luglio, del fatidico falò di confronto. Un falò richiesto da Alessia svariate volte, ma che era stato ogni volta rispedito al mittente da parte di Lino, intenzionato a proseguire il suo percorso all’interno del villaggio dei fidanzati.

Una situazione mai verificatasi prima nel programma che ha spinto il conduttore Filipo Bisciglia a prendere un necessario provvedimento. Egli ha infatti fatto registrare ad Alessia un video messaggio col suo cellulare che ha poi mostrato a Lino. Nella breve clip, la ragazza ha manifestato tutta la sua impazienza di rivedere il fidanzato ed interrompere la sua permanenza nel gioco.

Messo alle strette, Lino non ha potuto fare altro che accettare il falò e rivedere dunque la sua fidanzata. Un falò tra i due che è risultato molto accesso, culminato con tante accuse reciproche e con la definitiva rottura fra i due.

Temptation Island: cosa è successo dopo il falò a Lino ed Alessia

Diversi sono i rumors che circolano al momento sulla coppia, ormai ex, formata da Lino ed Alessia. Fra questi, spicca una segnalazione da una parte di un utente che sarebbe giunta alle orecchie della nota influencer Deianira Marzano:

“Il rider di Glovo che conosco e che conosce bene Lino mi ha detto che Lino e Alessia stanno insieme. Non so quanto certa sia la cosa”. Voce a cui l’influencer avrebbe risposto: “Per ora è ancora tutto in ballo“.

Quello che al momento sappiamo con sicurezza è che Lino ha chiesto alla tentatrice Maika di approfondire meglio la loro conoscenza al di fuori del programma.

Non ci resta quindi che attendere le ultime due puntate di Temptation Island, in onda su Canale 5 mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglio per scoprire gli ultimi sviluppi di tutte le storie d’amore protagoniste di questa stagione estiva.