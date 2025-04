Cosa Sapere Sull’Ictus Cerebrale: Il Caso di Davide Lacerenza, Titolare della Gintoneria

Davide Lacerenza è stato ricoverato al Policlinico di Milano il 1° aprile per un sospetto ictus cerebrale, una condizione in cui vi è una chiusura o rottura di un vaso cerebrale che provoca danni alle cellule cerebrali. Questa patologia può presentarsi improvvisamente e senza dolore, anche se in caso di emorragia cerebrale è comune avvertire mal di testa.

L’ictus cerebrale è causato dall’ischemia, dovuta alla chiusura di un’arteria cerebrale, o dall’emorragia, provocata dalla rottura di un vaso a causa di alta pressione arteriosa. I sintomi tipici includono debolezza improvvisa, formicolio o mancanza di sensibilità in un braccio o una gamba, e difficoltà nel parlare o nella vista. A volte, i sintomi possono attenuarsi dopo alcuni minuti; in tal caso si parla di attacchi ischemici transitori (TIA), che non devono essere sottovalutati poiché possono preannunciare un ictus maggiore.

In Italia, l’ictus cerebrale rappresenta la terza causa di morte e la principale causa di disabilità, colpendo annualmente circa 185 mila persone, di cui 150 mila sono nuovi casi. Ogni anno si verificano circa 35 mila recidive di ictus in soggetti già colpiti in passato.

Lacerenza, attualmente in arresto domiciliare, è stato ricoverato proprio per un sospetto ictus cerebrale, evidenziando così la necessità di una pronta assistenza medica per tali emergenze sanitarie.