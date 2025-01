Cosa sapere sulla COP29 di Baku

La COP29, la 29ª Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), si è tenuta a Baku, in Azerbaigian, dall’11 al 22 novembre 2024, raccogliendo oltre 24.000 partecipanti provenienti da 197 paesi, evidenziando l’urgenza delle problematiche climatiche. La conferenza ha avuto come tema principale il cambiamento climatico, affrontando questioni cruciale come il finanziamento climatico, la transizione verso fonti rinnovabili e la creazione di mercati internazionali del carbonio, con l’obiettivo di trovare impegni condivisi per combattere la crisi climatica in modo equo ed efficace.

Il piano della Presidenza ha previsto due pilastri: “migliorare l’ambizione” per garantire piani nazionali ambiziosi e trasparenti, e “consentire l’azione” through financing, fondamentale per tradurre l’ambizione in misure concrete. L’obiettivo dichiarato era di ridurre le emissioni per mantenere l’aumento della temperatura globale sotto la soglia di 1,5°C.

Tra i risultati ottenuti, spicca l’accordo su un nuovo obiettivo di finanziamento climatico fissato a 300 miliardi di dollari per supportare i paesi in via di sviluppo. Tuttavia, molti osservatori hanno criticato questa cifra, considerandola insufficiente a fronteggiare le sfide climatiche. Un altro progresso significativo è stato l’introduzione di un registro globale per monitorare il commercio dei crediti di carbonio.

Nonostante i passi avanti, la COP29 ha anche mostrato limiti significativi, come l’assenza di un accordo vincolante per la graduale eliminazione dei combustibili fossili, a causa delle resistenze da parte di alcuni paesi produttori. Inoltre, le misure per migliorare la resilienza delle comunità vulnerabili sono state considerate carenti, senza dettagli chiari sui finanziamenti necessari. Una tabella di marcia è stata aggiunta per aumentare i finanziamenti fino a 1.300 miliardi di dollari, ma le prospettive su questo obiettivo rimangono incerte.

I media internazionali hanno commentato variamente l’evento: alcuni, come Le Monde, hanno evidenziato le difficoltà geopolitiche, mentre El País ha criticato l’accordo sul finanziamento climatico come insufficiente. The Guardian ha sollevato dubbi sulla scelta dell’Azerbaigian come paese ospitante per le sue problematiche legate ai diritti umani e alla produzione di combustibili fossili. Le aspettative per la COP30, che si terrà nel prossimo anno, sono elevate, mentre molti nodi irrisolti restano da affrontare.