Cosa sapere sul rivale di X: il social network competitor

Bluesky è un’app social decentralizzata creata da Jack Dorsey, ex Ceo di Twitter, ed è stata sviluppata mentre Twitter era ancora in attività. La piattaforma offre un’interfaccia simile a Twitter, con selezione algoritmica e moderazione della comunità. Il suo funzionamento si basa sull’AT Protocol, un framework open-source che garantisce trasparenza. Dorsey ha annunciato il progetto nel 2019, ma con l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, Bluesky è diventato indipendente. Nel maggio 2024, Dorsey è uscito dal consiglio di amministrazione, e la società è diventata una public benefit corporation sotto la direzione del CEO Jay Graber.

Dopo la registrazione, gli utenti possono crearsi un’identità unica con il suffisso @username.bsky.social e personalizzare il proprio username. L’app permette di scrivere post fino a 256 caratteri, inclusi immagini. I post possono ricevere risposte, essere condivisi o segnalati. Gli utenti possono seguire altri e visualizzare le loro attività nella timeline principale. Il feed “Cosa c’è di nuovo” è stato sostituito dal feed “Scopri”, che presenta contenuti personalizzati. Per aiutare i nuovi utenti, è stata introdotta la funzione “Starter Pack”, che consiglia profili da seguire.

Nei profili, gli utenti possono visualizzare foto, biografie e metriche di interazione. La scheda “Scopri” mostra nuovi profili da seguire e gli aggiornamenti recenti. Una guida è disponibile per approfondire l’uso dell’app.

Bluesky ha attirato attenzione sin dal suo lancio, superando un milione di download su iOS e Android nel luglio 2023, poco dopo il lancio di Instagram Threads. Personaggi noti, come Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Cuban e celebrità come Weird Al Yankovic e Guillermo del Toro, sono già attivi sulla piattaforma. Anche politici, tra cui il presidente brasiliano Lula da Silva, hanno scelto di utilizzare Bluesky. La presenza di importanti testate come Bloomberg e The Washington Post evidenzia il crescente profilo della piattaforma. A partire da agosto 2024, anche i capi di stato possono registrarsi e interagire, ampliando ulteriormente l’influenza e la portata di Bluesky.