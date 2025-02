Cosa Rivelano le Ultime Notizie sulla Rissa con Fedez

Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, sarà citato come testimone nel processo relativo agli ultras di Milan e Inter, dopo essere stato aggredito in una rissa con Fedez e altri nel mese di aprile 2024. L’indagine è frutto di una maxi inchiesta condotta da Polizia, Guardia di Finanza e Procura di Milano. Il processo inizierà il 20 febbraio davanti al Tribunale di Milano e coinvolgerà alcuni ultras, tra cui Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez e portavoce di altre violenze nel contesto delle curve calcistiche.

Nell’ambito del procedimento, emergono dettagli sull’aggressione subita da Iovino e sul suo legame con il contesto violento degli ultras. Nonostante Iovino non abbia formalmente denunciato l’accaduto, è stato inserito tra i testimoni da ascoltare. Il processo vedrà tra gli imputati anche Luca Lucci, capocurva rossonero, e altri membri delle tifoserie di riferimento; sono stati segnalati episodi di estorsione e aggressioni, di cui Iovino è stato vittima.

Riguardo alla lite tra Fedez e Iovino, documenti ufficiali evidenziano che la violenza dei gruppi ultras viene sfruttata in situazioni non necessariamente legate allo stadio. Fedez era stato indagato per la rissa, ma l’assenza di querela da parte di Iovino ha portato a una possibile archiviazione della sua posizione. Il processo includerà, oltre agli ultras, anche altri testimoni, come steward e vittime di violenza.