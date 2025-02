Cosa Rivela la Canzone Vincitrice dell’Eurovision 2025

La canzone “Espresso Macchiato” del rapper estone Tommy Cash sta attirando l’attenzione in Italia dopo la sua vittoria all’Eesti Laul 2025, tornando nel mirino mediatico. Questo brano rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Uscita a dicembre, “Espresso Macchiato” ha collezionato oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube. La canzone utilizza un mix di inglese e italiano maccheronico, esprimendo una visione caricaturale della cultura italiana e giocando con vari stereotipi, come quelli legati alla passione per il caffè, agli spaghetti e alla mafia, che hanno scatenato polemiche.

Il testo presenta frasi come “Mi amore” e “Espresso macchiato”, sottolineando uno stile volutamente esagerato e una rappresentazione provocatoria dell’italianità. Inoltre, affronta tematiche come il lusso e l’ostentazione, suggerendo una critica alla cultura della ricchezza. Il video musicale riprende il rapper in scene plateali, enfatizzando il tono ironico.

Le reazioni in Italia sono state contrastanti; alcuni considerano il brano un’offesa agli italiani, mentre altri lo vedono come una parodia bonaria. Oltre ai dibattiti sui social media, ci sono state richieste di censura da parte di gruppi come il Codacons e di politici, tra cui il senatore leghista Gian Marco Centinaio, che hanno fatto appello per escludere la canzone dall’Eurovision. Le polemiche continuano a infittirsi, evidenziando il divario tra umorismo e sensibilità culturale in un contesto di arte e intrattenimento.