“Cosa rispondo a chi critica il mio peso” il famoso coreografo Carlos Diaz Gandia rompe il silenzio

Carlos Diaz Gandia, coreografo spagnolo diventato virale, ha raccontato la sua esperienza nei programmi di Fazio e Cattelan e il significato del video che ha suscitato emozioni. La sua carriera, caratterizzata da progetti in vari paesi e un forte legame con l’Italia, riflette la sua personalità vivace e il suo approccio energico alla danza. Grazie alla sua presenza nei programmi di successo, ha aumentato la sua visibilità, permettendo al pubblico di apprezzare il suo stile unico e il suo modo coinvolgente di lavorare.

Durante le sue apparizioni, ha parlato dell’importanza della ritmica nella danza, sottolineando come i ballerini usino suoni e la voce per scandire il tempo, specialmente quando non hanno accesso alla musica. Questo metodo facilita l’apprendimento delle coreografie e rende ogni performance unica. Ha evidenziato che, sebbene esista una forma classica di scandire il tempo, molti coreografi sviluppano ritmiche personali, dimostrando così la creatività necessaria nel settore.

Carlos ha anche affrontato le critiche sul suo aspetto fisico, affermando di non sentirsi offeso dai commenti sul suo peso e di essere orgoglioso del suo percorso. Il video che lo ha reso famoso rappresenta il suo “vero io”, una persona appassionata e coinvolta nel lavoro. Ha discusso di come la società imponga standard di bellezza irrealistici e ha sottolineato che il valore di un artista va oltre l’aspetto fisico. La sua reazione a queste critiche è stata quella di mantenere autenticità e divertimento nel lavoro, dimostrando che la passione supera qualsiasi giudizio esterno.