Cosa rischia il vigilante che ha sparato al ladro a Roma

Oggi è attesa in procura a Roma una prima informativa dei carabinieri riguardo al ferimento di un ladro, avvenuto ieri sera, da parte di una guardia giurata che lo ha colpito alla testa con un proiettile. Le condizioni del ladro, un cittadino romeno, sono gravissime, e il vigilante potrebbe essere indagato per tentato omicidio. Dall’accaduto, i carabinieri stanno ascoltando testimoni e effettuando rilievi per ricostruire la dinamica degli eventi.

I fatti si sono svolti poco dopo le 19 sulla via Cassia, a Roma. La guardia giurata, mentre stava rientrando a casa, ha sentito dei rumori provenienti da un appartamento vicino e ha sorpreso i ladri in azione. Dalle informazioni preliminari, sembra che lo scontro sia culminato nel cortile del condominio, dove è stato trovato il ladro ferito. I complici del ladro, però, sono riusciti a fuggire.