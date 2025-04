Cosa riporta l’ultima aggiornamento meteo

Il ciclone che ha causato maltempo negli ultimi giorni si sta dirigendo verso Polonia e Scandinavia, mentre un nuovo ciclone colpisce Inghilterra e Francia, portando piogge in Italia tra Pasqua e Pasquetta, ma anche sprazzi di sole. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni di www.iLMeteo.it, il Centro-Sud sta migliorando, mentre il Nord-Ovest è ancora nuvoloso a causa delle correnti di Scirocco. Oggi ci saranno piogge sparse al Nord-Ovest, soprattutto in Piemonte e Liguria, e nevicate oltre i 1800 metri sulle Alpi. Le temperature raggiungeranno i 25°C al Sud e 22°C in Emilia Romagna.

Per Pasqua, l’Italia sarà divisa: piogge al Nord-Ovest e in Versilia, mentre il sole prevarrà nelle regioni adriatiche e al Sud. Dal pomeriggio le piogge si diffonderanno anche nel resto del Nord e in Toscana, rimanendo asciutto al Sud. I venti saranno deboli o moderati e le temperature in aumento, con punte fino a 27-28°C in Abruzzo e Sardegna. A Roma si prevedono 23-24°C e sole.

Il Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, sarà caratterizzato da sole, nubi e acquazzoni. Negli ultimi 50 anni, una Pasquetta su tre è risultata piovosa, con il 42% dei casi a Roma. Quest’anno ci sarà pioggia al mattino in Sardegna, Toscana e Alto Lazio, con probabilità del 70-80% di pioggia durante il barbecue, mentre in Sicilia si prevedono forti temporali. In sintesi, il periodo pasquale si attesta nella media primaverile, normalmente associata a piogge, utili per evitare siccità estiva.