Cosa rende il tratto di un pennarello indelebile tanto resistente?

I pennarelli indelebili sono strumenti quotidiani che celano un mondo di scienza nei loro tratti persistenti. Ma cosa contiene esattamente l’inchiostro di questi pennarelli che li rende così resistenti?

L’inchiostro dei pennarelli indelebili è composto principalmente da tre elementi: un colorante, un solvente e una resina.

Il colorante dà all’inchiostro il suo colore caratteristico, che può variare dal nero al blu, dal rosso al giallo neon. I coloranti sono generalmente insolubili in acqua, il che li rende resistenti alla dissoluzione da parte dell’umidità o di altri agenti ambientali.

Il solvente è il vero protagonista dei pennarelli indelebili; senza questo liquido per sciogliere e trasportare il colorante e la resina attraverso la spugna del pennarello, questi non funzionerebbero. Originariamente, i produttori utilizzavano xilene come solvente, ma negli anni ’90 sono passati a alcoli meno tossici, come etanolo e isopropanolo, poiché i bambini hanno iniziato ad utilizzare i pennarelli a scuola.

La resina, una sorta di colla polimerica, assicura che il colorante “aderisca” alla carta una volta che il solvente evapora. Se l’inchiostro fosse composto solo da colorante e solvente, il colorante si trasformerebbe in polvere e cadrebbe dalla carta non appena il solvente si asciugasse.

I pennarelli indelebili contengono anche sostanze chimiche come toluene e resina di uretano, che conferiscono loro la capacità di scrivere su superfici insolite e lasciare messaggi duraturi. Tuttavia, l’esposizione prolungata a queste sostanze chimiche può essere dannosa e tossica, quindi è importante utilizzarli con attenzione.

Questo articolo offre uno sguardo sulla chimica dietro ai pennarelli indelebili, dimostrando come la scienza sia intrinsecamente legata agli oggetti di uso quotidiano.