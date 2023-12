Dicembre è tempo di doni, ma non è giusto che i nostri amici animali non ne ricevano, quindi ecco una lista di cosa regalare al cane a Natale per renderlo felice.

Probabilmente ci abbiamo già pensato ma per chi non avesse idee ecco una lista di cosa regalare al cane per Natale. In questo modo, al momento di scartare i regali, anche i nostri amici a quattro zampe avranno il loro pacchetto da aprire. Ma cosa può essere davvero utile per Fido e in che modo possiamo renderlo felice? Al di là delle cose che i soldi non possono comprare come il nostro amore e la nostra presenza, ecco una serie di oggetti per lui.

Il cane alle feste: allegria e rischi

Talvolta può accadere che i nostri animali non solo si sentano trascurati durante le feste, perché i loro padroni sono troppo indaffarati nei preparativi e nell’accogliere ospiti, ma anche che si sentano fin troppo liberi di fare ciò che vogliono. In questo modo potranno anche mettere a rischio la propria salute e la propria incolumità: ma di quali pericoli si tratta precisamente?

I rischi delle grandi feste sono costituiti il più delle volte da alimenti che solo in queste occasioni si trovano sulle nostre tavole, in particolare dolci e cioccolato, uvetta e frutta secca e altri cibi sicuramente salati e conditi che Fido non dovrebbe mai neppure assaggiare. Ma Natale in particolare è anche sinonimo di addobbi natalizi, potenzialmente lesivi e pericolosi per la sua salute se ingeriti o che potrebbero ferirlo.

Tra le palline per decorare l’albero e i suppellettili in vetro o plastica sottile, non dimentichiamo anche le luci da mettere sull’abete e tutte le piante che arredano la nostra casa: in particolare è la Stella di Natale la più colpevole di danni al cane che mangia le piante potenzialmente tossiche per lui.

Cosa regalare al cane a Natale: oggetti e accessori

Un padrone conosce meglio di chiunque altro le esigenze del suo Fido: sa cosa potrebbe piacergli e soprattutto cosa gli manca o ancora se è il caso di ‘sostituire’ un vecchio oggetto o accessorio con uno più nuovo con la medesima funzionalità. Infatti quando si tratta di regali la fantasia può spaziare e in commercio si troverà facilmente una grande varietà di prodotti per l’occasione. Ma di quali si tratta?

Giochi mentali e non,

una nuova cuccia (magari personalizzata),

capi di abbigliamento,

collarino.

Se proprio non abbiamo idee, ci basterà fare un giro in uno dei tanti negozi di articoli per animali, in cui potremo trovare una grande varietà di giochi ‘semplici’, come una palla o un gioco da mordere, ma anche di attivazione mentale e problem-solving come alcuni tra i giochi interattivi da fare con il cane.

Una cuccia, spesso posta alle intemperie dell’esterno si usura facilmente, quindi magari è opportuno cambiarla di tanto in tanto e magari sceglierne una fatta in materiale differente: quando si tratta di scegliere la cuccia per il cane facciamoci consigliare da un esperto. Per l’abbigliamento non avremo che l’imbarazzo della scelta tra colori, modelli e ovviamente la taglia più adatta al nostro amico a quattro zampe.

Infine anche accessori semplici, come un nuovo collarino, magari arricchito da medagliette e borchie, può essere un’idea per rendere il nostro cane alla moda e ancora più speciale.

Cosa regalare al cane a Natale: dolci e snack apposta per lui

Se è tempo di festa, deve esserlo anche sulla ‘sua tavola’, o meglio nella sua ciotola: ci sono negozi che si occupano di preparare dolci e snack proprio per lui, con tutti ingredienti che può mangiare e di cui andrà ghiotto.

E se volessimo farle con le nostre mani? Ecco una serie di utili e sfiziose ricette di Natale per cani, sia dolci che salate.