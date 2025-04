Cosa può realmente fare la nuova IA

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale di Apple, è ora disponibile in Italia su iPhone, iPad e Mac con il rilascio di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Dopo un mese di test, offre funzioni avanzate di intelligenza artificiale per migliorare produttività, creatività e comunicazione. Tra le novità ci sono gli Strumenti di scrittura per riscrivere e riassumere testi e il supporto alla creazione di immagini tramite Image Playground e Genmoji. Siri è potenziato, diventando più naturale e interattivo, mentre l’Intelligenza Visiva aiuta a comprendere l’ambiente circostante attraverso la fotocamera.

Un punto rilevante è l’integrazione con ChatGPT, che consente di generare contenuti e risposte senza dover passare da un’app all’altra. Tuttavia, l’introduzione di Apple Intelligence ha suscitato critiche, con una causa legale negli Stati Uniti per presunta pubblicità ingannevole riguardo a funzionalità non disponibili al lancio. Gli Strumenti di scrittura consentono modifiche dirette in diverse app, mentre Image Playground permette di creare immagini personalizzate e Genmoji di generare emoji uniche.

Le funzionalità avanzate come la ricerca per descrizione nelle foto e la funzione Ripulisci per rimuovere elementi indesiderati ampliano le capacità degli utenti. Siri, pur con capacità non del tutto avanzate, offre interazioni più fluide e contestuali. Apple Intelligence è compatibile con i dispositivi più recenti e richiede impostazioni linguistiche appropriate. La polemica sui ritardi e le funzionalità limitate ha sollevato dubbi sulla preparazione del sistema al lancio, evidenziando la discrepanza tra le aspettative dei consumatori e l’effettivo rilascio del prodotto.