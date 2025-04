Cosa può essere? È preoccupante? Cause e soluzioni.

I gatti amano dormire e possono trascorrere dalle 12 alle 16 ore al giorno a riposare, poiché sono animali predatori notturni. Dormono di giorno per recuperare energia, dato che il loro sonno è polifasico e composto da brevi intervalli. Tuttavia, se un gatto sembra dormire eccessivamente, potrebbe essere necessario indagare ulteriormente. Le cause di un aumento delle ore di sonno possono variare e necessitano di attenzione.

Osservare il comportamento e il sonno del gatto è fondamentale: il suo stato di salute non deve essere valutato esclusivamente in base alle ore dormite, ma anche attraverso la qualità del sonno e altri segnali, come il rapporto con il cibo e le attività quotidiane. Se il gatto manifesta cambiamenti nel suo comportamento, come mancanza di voglia di giocare o di stare in compagnia, è consigliabile consultare un veterinario.

Inoltre, un test casalingo per valutare le gengive del gatto può indicare possibili problemi di salute, come infiammazioni o anemia. La preoccupazione per il sonno eccessivo dei gatti non deve essere ignorata, soprattutto se accompagnata da sintomi anomali. Rivolgersi a un veterinario è sempre una buona pratica per garantire la salute del felino e scoprire eventuali malattie latenti.

In conclusione, sebbene i gatti dormano molto, è importante prestare attenzione a eventuali segnali di disagio o cambiamento nel loro comportamento per assicurarsi che stiano bene.