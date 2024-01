cosa può essere del cibo per loro

Ci sono odori che indicano ai topi che c’è del cibo, anche se non corrisponde esattamente a quello che mangiamo noi, ecco quali li attirano.

Il problema dei topi affligge moltissime persone che abitano soprattutto in campagna. I topi sono piccoli animaletti che riescono a raggiungere punti molto alti e ad infilarsi in ogni tipo di fessura, anche molto piccola. Vederne uno potrebbe rappresentare un momento di simpatia, purtroppo, però, sono infestanti e portano malattie.

Significa che bisogna imparare a tenerli alla larga dalla propria casa. Si può fare conoscendo gli odori che attirano i topi in modo tale da non averli nel proprio ambiente. Ci sono odori che per loro significano cibo. Occorre non far trovare loro del cibo, motivo che li spinge ad essere presenti.

Qui di seguito troverete un elenco molto utile per conoscere meglio questi roditori e imparare a starne alla larga il più possibile.

9 odori che attirano i topi: attenzione a questi

Il topo comune è un piccolo mammifero della famiglia dei Muridi, molto agile e scattante, in grado di riprodursi in poco tempo e in grande quantità. Gli basta avere un nido sicuro, il giusto clima e del cibo a disposizione. Spesso trova tutto questo in una casa. Ma ecco 9 odori che attirano i topi e che sarebbe meglio evitare.

1. Spazzatura

A noi infastidisce molto l’odore che si forma nei nostri sacchi della spazzatura. Infatti, tendiamo a metterli fuori casa. Per i topi questo odore pungente, invece, è molto invitante. Ecco perché dove c’è spazzatura ci sono loro. Sanno perfettamente che hanno la possibilità di mangiare.

2. Umido

Anche il sacchetto dell’umido, dove noi mettiamo gli avanzi di cibo e tutto quello che si può decomporre, è un buon motivo per un topo di fare un giro in casa. Tutti noi abbiamo il sacchetto dell’umido, basta sigillarlo per bene per impedire che l’odore si diffondi troppo.

3. Pelle

La pelle delle scarpe o del divano può attirare i topi e lo fa perché è di origine animale ed ha un odore molto forte. Pensiamo anche alle borse, alle cinture e ad altri accessori simili. Sono tutti degli attira-topi. Loro amano masticare la pelle.

4. Frutta in decomposizione

La frutta può avere un odore già forte oppure non averlo molto fino a quando inizia a marcire. È proprio in questo caso che l’odore si fa più forte e pungente e i topi lo adorano.

Naturalmente, ai topi non interessa se il frutto marcio si trova nella spazzatura o se è ancora in cucina. Cercheranno di avvicinarsi per cibarsene in qualsiasi caso.

5. Carne

Il topo è un animale onnivoro, ovvero si ciba di tutto, cibo di origine vegetale e cibo di origine animale. La carne è tra le sue cose preferite, anche se è essiccata o se è in stato di putrefazione. Pensiamo ai pezzetti di carne che rimangono nella griglia all’aperto, oppure alla carne cruda o cotta presente in cucina.

6. Burro di arachidi

Moltissime persone lo amano e l’odore del burro di arachidi è molto invitante anche per un topo. Quindi, attenzione ai residui che possono rimanere in giro. Tuttavia, la consistenza di questo cibo potrebbe soffocarli.

7. Cibo per cani e gatti

Quando diamo da mangiare al nostro cane o al nostro gatto, rimane sempre qualche residuo nella ciotola, cibo secco o cibo umido che sia. Il topo ha un olfatto talmente sviluppato da sentire la presenza del più piccolo residuo.

Quindi, visto che il cibo per animali domestici è composto da tutte cose adatte alla dieta dei topi, alla prima occasione si avvicineranno. Per evitarlo occorre lavare sempre le ciotole in modo accurato in modo da non lasciare per troppo tempo residui di cibo.

8. Mangime per uccelli

Tante persone mettono delle mangiatoie per uccelli nel proprio giardino. Lo fanno per poter far trovare agli uccelli di passaggio un po’ di cibo senza faticare, ma questo alimento a disposizione attira anche i topi. Bastano piccoli chicchi caduti a terra per attivare in loro la ricerca.

9. Feci animali

Come se tutto questo non bastasse, anche la cacca del cane o del gatto attira i roditori. Vi chiederete il motivo e gli esperti lo sanno molto bene. Le feci contengono circa il 40% dei nutrienti mangiati e digeriti dall’animale e il topo sente questi nutrienti. Per lui è l’opportunità di poter mangiare.

Quindi, mai lasciare le feci dei propri animali domestici in giro per il giardino. Provvedete a tenere pulita l’area in modo tale che i topi non sentano odori invitanti e non si affrettino ad arrivare.