cosa potrebbe accadere secondo la scienza

Cosa potrebbe accadere se un cane incontra un lupo e cosa dobbiamo fare noi nell’eventualità? Ecco tutte le informazioni degli esperti.

Sappiamo tutti che il cane discende direttamente dal lupo, anche se nel corso del tempo questi due animali hanno preso vie totalmente diverse e si possono notare sia differenze fisiche che comportamentali. Tuttavia, non ci sono dubbi sulla loro somiglianza e a livello genetico la scienza conferma che si tratta della stessa specie.

Quando l’uomo ha iniziato ad interagire con i lupi, addomesticando quelli più mansueti, ecco che c’è stato un cambiamento di rotta ed un’evoluzione parallela che continua ancora oggi. Ma se un cane incontra un lupo oggi, che cosa potrebbe accadere? La reazione dei due animali sarà aggressiva o pacifica?

Potrebbe non essere una risposta così scontata. Quindi, vediamo che cosa hanno scoperto gli esperti e tutti i dati che hanno raccolto fino a questo momento per cercare di capire che cosa potrebbe succedere davvero.

Il cane incontra il lupo: cosa potrebbe accadere?

La risposta da dare non è semplice perché i cani sono divisi in quasi 400 razze senza contare gli incroci e i meticci che hanno caratteristiche proprie e uniche.

Molto dipende dall’età dei due animali, dalle dimensioni e dalla loro indole. Se i due animali sono della stessa altezza, all’inizio si fermeranno uno di fronte all’altro per studiarsi, per annusarsi e per capire le intenzioni dell’altro. Dipende anche molto dalla reazione del lupo. I lupi non sono sempre così cattivi ed aggressivi come si pensa.

È stato osservato che diversi cani da pastore si sono ritrovati faccia a faccia con un lupo e non sono arrivati neanche vicini allo scontro. Anzi, tra i due si è instaurato un legame speciale, quasi di amicizia si potrebbe dire. Questo, però, se il cane non ha fatto l’errore di invadere il territorio del lupo.

Naturalmente, un cane di piccola taglia non avrebbe nessuna chance di fare amicizia con un lupo. L’eccezione si presenta solamente nel caso di cuccioli. I cani molto giovani sono curiosi di natura e possono avvicinarsi senza paura ad un lupo o ad un branco di lupi. Spesso i lupi, non vedendo alcuna minaccia in loro, hanno accettato cuccioli di cane e sono nati degli ibridi cane-lupo. Pensiamo, ad esempio, al cane lupo Cecoslovacco.

Le differenze tra cane e lupo

Il fatto che siano ancora possibili degli incroci tra cani e lupi significa che il cane non è ancora una razza a sé stante.

Le differenze, ad ogni modo, tra cane e lupo ci sono e sono molto marcate in alcuni casi:

i cani hanno gli occhi dall’ espressione molto più dolce dei lupi;

molto più dolce dei lupi; i cani sono diventati onnivori, mentre i lupi continuano a mangiare solo carne;

i lupi sono molto più muscolosi e più veloci dei cani che sono diventati più lenti e più deboli;

la capacità di comunicazione è diversa: il lupo ulula e non abbaia, mentre il cane abbaia e difficilmente ulula;

è diversa: il lupo ulula e non abbaia, mentre il cane abbaia e difficilmente ulula; plasticità comportamentale: il cane sa ormai cambiare il proprio linguaggio del corpo e il proprio comportamento per relazionarsi alle persone, cosa che il lupo non sa fare.

Inoltre, i cani sono molto più predisposti ad alcuni tipi di malattie, come l’obesità e il diabete, vivendo a stretto contatto con gli uomini. Questo non potrebbe mai verificarsi nei lupi.