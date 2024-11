Cosa penso della mia ultima partita

Nella prossima Coppa Davis di Malaga, Rafa Nadal giocherà la sua ultima partita. Il campione spagnolo, convocato per le finali, affronterà l’Olanda nei quarti di finale il 19 novembre. Nadal ha rivelato in conferenza stampa di aver riflettuto a lungo sul ritiro, ma ha continuato a cercare nuove opportunità fino a quando non è stato impossibile. Attualmente si gode la settimana con la sua squadra, anche se riconosce che questo sarà un grande cambiamento nella sua vita.

Nadal si sente tranquillo riguardo alle emozioni che potrebbe provare, affermando che non può prevederle. La sua priorità è aiutare la squadra, mantenendo la concentrazione nonostante le difficili condizioni di competizione. Si prevede che Nadal giocherà nel doppio con Alcaraz, mentre la decisione di partecipare nel singolare dipenderà dal capitano della squadra. Nonostante non giochi frequentemente, si sente fisicamente bene e soddisfatto di concludere la sua carriera professionale in Coppa Davis, un torneo che ha significato molto per lui sin dall’inizio.

Riguardo al ritiro, Nadal ha detto che non esiste un finale ideale; la vita reale non offre le conclusioni cinematografiche dei film. Tuttavia, egli esprime il desiderio che la squadra vinca la Davis, il che sarebbe un bel modo per salutarlo. Riguardo al suo stato attuale nel gioco, ammette di non sapere a che livello si trovi, ma è impegnato a prepararsi al meglio possibile. Si sente pronto a godere il momento, sia che giochi che stia a bordo campo.

Nadal non è preoccupato per il suo futuro e ha già affrontato sfide legate agli infortuni. Adotta un nuovo approccio, accettando il grande cambiamento della sua vita, anche se ammette che gli mancherà la competizione e l’adrenalina delle grandi partite. Riflette su come le difficoltà recenti lo abbiano portato a considerare che non fosse il caso di continuare a giocare.

Infine, non esclude la possibilità di un’esibizione con l’amico Roger Federer, affermando che, nonostante il fitto calendario di Federer, ci potrebbero essere opportunità per fare qualcosa insieme dopo questa settimana di competizione.