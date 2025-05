Cosa pensa il cane quando scodinzola: esperti a confronto

Il comportamento dello scodinzolare nei cani è un’importante forma di comunicazione che, secondo esperti, denota diversi stati d’animo. Un recente studio condotto dall’etologa Silvia Leonetti dell’Università di Torino ha rivelato che i cani scodinzolano più frequentemente per far piacere agli esseri umani, suggerendo un legame evolutivo tra il comportamento canino e la risposta positiva del cervello umano ai ritmi.

La coda dei cani serve a comunicare con altri cani e con le persone. Studi scientifici hanno identificato che il movimento della coda può indicare varie emozioni: scodinzolare a destra di solito esprime sentimenti positivi, mentre muoverla a sinistra può segnalare incertezza o paura. Una coda bassa e adesa alle zampe indica sottomissione o insicurezza.

Secondo gli scienziati, il motivo per cui i cani scodinzolano più degli altri canidi, come i lupi, è un aspetto della “sindrome da addomesticamento”, dove i comportamenti selezionati dall’uomo nei secoli hanno modificato anche il modo in cui questi animali comunicano. Ciò porta a un’intensa interazione tra cani e umani, facilitata da segnali visivi come lo scodinzolio.

Il messaggio degli esperti è chiaro: analizzando il modo in cui un cane scodinzola, è possibile interpretare le sue emozioni e migliorare la comprensione tra uomo e animale. La ricerca continua nel tentativo di chiarire ulteriormente l’importanza di questo gesto comunicativo e il suo significato nel contesto delle relazioni tra cani e esseri umani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it