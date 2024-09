Cosa NON vedremo all’evento del 9 settembre

Se c’è una certezza, è che durante l’evento Apple del 9 Settembre vedremo i nuovi iPhone 16. Nelle ultime ore però sul web si sono sparse diverse indiscrezioni su altri prodotti che dovrebbero essere parte del keynote, ma i colleghi di MacRumors hanno voluto fare chiarezza.

Come ampiamente noto, il keynote “It’s Glowtime” sarà focalizzato principalmente sui prodotti mobile: Apple si soffermerà su iPhone, Apple Watch ed AirPods, sebbene alcuni parlino anche di un possibile nuovo modello di iPad. Storicamente, il keynote autunnale della società americana non ha mai spaziato più di tanto, in quanto si è sempre soffermato su quello che è il prodotto di punta della lineup Apple.

Per tale ragione, è improbabile vedere i nuovi Mac con processori M4, che è più probabile vengano svelati o in un altro keynote, a Novembre o Ottobre, oppure tramite comunicato stampa pubblicato sulla pagina Apple Newsroom, un’eventualità a cui Apple ci ha abituato negli ultimi anni.

Con ogni probabilità non vedremo nemmeno iPhone SE 4, sebbene sia comunque in lavorazione. Apple infatti dovrebbe svelarlo ad inizio 2025, probabilmente nel corso della prossima primavera: anche in questo caso non è da escludere un annuncio tramite comunicato stampa.

Improbabile vedere anche i nuovi HomePod Mini: Gurman ne parla da tempo ma ha espresso scetticismo a riguardo per l’effettiva mancanza di novità. Lo stesso vale anche per una nuova Apple TV: in molti hanno chiesto un modello con processore M, ma anche qualora Apple ci stesse lavorando, non la presenterà durante l’evento della prossima settimana.