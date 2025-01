Cosa Non Quadra nel Video della Premier Contro i Giudici

Giorgia Meloni non ha ricevuto un avviso di garanzia, ma una comunicazione riguardante il caso Almasri, esaminato dal tribunale dei ministri e non dalla procura di Roma. In un video sui suoi canali social, Meloni ha affermato di essere indagata per peculato e favoreggiamento, legati al generale libico Osama Njeem Almasri, accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale. Ha sottolineato che la notifica è stata inviata anche ad altri ministri e ha dichiarato di non sentirsi intimidita da questa situazione, affermando che continuerà a lavorare per il bene degli italiani.

Secondo la legge, i membri del governo, incluso il presidente del Consiglio, sono indagati dal tribunale dei ministri per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, non dalle procure ordinarie. La procura invia gli atti al tribunale competente senza effettuare indagini preliminari. La comunicazione ricevuta da Meloni, che è una “iscrizione al registro delle notizie di reato”, non implica un’indagine ufficiale come un avviso di garanzia.

L’avvocato Luigi Li Gotti, che ha presentato la denuncia, ha criticato Meloni, sostenendo di essersi sentito ingannato e denunciando l’inerzia del governo nell’affrontare il caso di Almasri. Ha insinuato che potrebbero sorgere ulteriori accuse di omissione di atti d’ufficio nei confronti della premier e dei membri del suo governo. La questione solleva interrogativi sulla reazione delle autorità italiane a un mandato d’arresto della CPI, insistendo che non si può rimanere inerti di fronte a tali situazioni.