Cosa non possono mangiare i cani: gli alimenti vietati

Come ben sapete, l’organismo di noi esseri umani non è lo stesso di quello dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo, non possono mangiare i nostri stessi alimenti – o, almeno, non tutti. Vi sono, infatti, dei cibi assolutamente vietati per i cani, perché possono portare a gravi danni per la loro salute. Per farli crescere forti e sani, mantenendo il loro benessere e la loro longevità, è bene tenere a mente cosa non possono mangiare i cani.

Cosa non possono mangiare i cani

Innanzitutto, ricordate che, in commercio, si trovano cibi ideati appositamente per loro. Questi prodotti sono utili da integrare nella loro alimentazione, perché contengono tutte le sostanze utili al loro organismo. Allo stesso modo, questi alimenti sono privi di tutto ciò che è dannoso per il loro organismo, ovvero sostanze che potrebbero esserci negli alimenti destinati a noi umani.

Per fare chiarezza, quindi, procediamo con una lista di cibi vietati ai cani. Da quelli troppo dolci a quelli troppo salati, ricordate di essere sempre prudenti.

Cioccolato e dolci

Tutti i cibi dolci e molto zuccherati sono dannosi per l’organismo dei vostri cani. Dolciumi come caramelle e merendine, o addirittura le torte, possono portare a un aumento del peso dell’animale, oltre che ad un aumento del diabete o carie ai denti. Il gelato e i biscotti creano mal di pancia e altri disturbi digestivi nei cani, perché non riescono a digerire il lattosio.

Allo stesso modo, anche il cioccolato è dannoso per la loro salute. Esso contiene alcaloidi, sostanze difficilmente digeribili. Ancor di più, il cioccolato fondente contiene teobromina; essa non viene metabolizzata dai cani e causa gravi danni, come iperattività, ipertensione e, a volte, anche insufficienza cardiaca.

Frutta e frutta secca

In generale, la frutta ai cani è concessa, tranne quella troppo zuccherata (il consiglio migliore è di rivolgersi sempre prima al veterinario di fiducia). Tuttavia, vi sono alcune varietà da evitare per il loro benessere. Si tratta di uva e uvetta, insieme anche agli agrumi. Questi alimenti, oltre a non essere facilmente digeribili, possono creare danni ai loro reni. Inoltre, anche la frutta secca come noci e nocciole sono da evitare; queste provocano febbre e spossatezza nei vostri amici a quattro zampe.

Alimenti salati e altro

Tra le cose che non possono mangiare i cani ci sono anche i cibi molto salati. I prodotti troppo salati, come anche insaccati, carne o cibi essiccati sono dannosi per loro. Questi alimenti possono portare anche a rischi per il sistema cardiocircolatorio o convulsioni. Se dovessero mangiare un alimento molto salato, il consiglio è di dare loro molta acqua, per rimanere idratati. Meglio evitare, quindi, formaggi e salumi.

Altri cibi che i cani devono evitare sono aglio e cipolla, soprattutto se in grandi quantità, alcune tipologie di funghi e l’avocado. Si raccomanda, inoltre, di non esagerare con alimenti crudi, come uova, carne e pesce; i cibi crudi, come nel caso delle uova, possono portare il rischio di salmonella, e creare danni a fegato e pancreas. In generale, è bene non dare gli avanzi dei propri piatti ai cani, per evitare qualsiasi tipo di rischio per il loro benessere.

