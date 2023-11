Cosa non piace al coniglio: dal cibo alla manipolazione sbagliata da parte dell’uomo. Vediamo, cosa non sopporta il coniglio.

Il coniglio è un animale docile, generalmente, socievole che può creare un legame affettuoso con la sua famiglia umana.

Inoltre, si tratta di un animale di piccole dimensioni che lo rende adatto a vivere in ambienti domestici, come appartamenti o case con spazi limitati.

Tuttavia, per quanto semplice possa essere allevarlo per poter portare avanti una buona convivenza è necessario conoscere le sue esigenze e i suoi comportamenti.

Ecco perché, in questo articolo, andremo a parlarvi di cosa non piace al coniglio dal cibo ai comportamenti del suo proprietario.

Cosa non piace al coniglio

Prima di adottare un coniglio come animale domestico, è importante informarsi su ciò di cui ha bisogno per essere felice.

Anche se il coniglio è diventato molto popolare, come animale domestico da compagnia, per molte famiglie, ci sono aspetti importanti da considerare.

Come infatti, occorre considerare non solo ciò che piace a questo affettuoso e simpatico compagno, ma anche ciò che potrebbe non gradire.

Pur tenendo presente che ogni animale ha la sua personalità, è possibile però, sottolineare cosa non piace al coniglio e fare tesoro di queste indicazioni.

Cibo non gradito

Ci sono alcuni alimenti che il coniglio non ama mangiare, anche se le preferenze alimentari possono variare da un esemplare all’altro.

Principalmente, il coniglio non gradisce il cibo piccante o troppo speziato, alimenti che tra l’altro dovrebbero essere già evitati.

Inoltre, la maggior parte dei conigli è intollerante al lattosio, quindi prodotti lattiero-caseari come il latte, non dovrebbero essere somministrati.

Solitudine

Il coniglio è un animale socievole che odia vivere da solo, ha bisogno della compagnia di altri animali e di quella dell’uomo, in quanto non è fatto per restare da solo in gabbia.

Inoltre, necessita di libertà e spazio dove potersi muovere, perciò, se vi state informando su cosa non piace il coniglio da solitudine è una di queste.

Restare da solo, può generare nell’animale un comportamento sbagliato talvolta aggressivo e distruttivo.

Manipolazioni sbagliate

Il coniglio, come accennavamo è per natura una preda e per questo tende ad assumere un atteggiamento cauto.

E se vi state chiedendo cosa non piace al coniglio, tra le varie cose c’è il troppo contatto, ovvero le coccole eccessive e la manipolazione errata.

Queste azioni, possono causare paura e stress nel coniglio, perciò per costruire una relazione di fiducia con l’animale e garantire il suo benessere psicologico è opportuno saperlo manipolare.

Gli esperti, come posto più sicuro per accarezzare il coniglio, consigliano la fronte, ovvero il punto più facile da raggiungere con la mano ed è anche il punto che più gli piace.

Successivamente, potete passare alle orecchie, tenendo presente che se il coniglio non è abituato ad essere accarezzato in questo modo, all’inizio potrebbe spaventarsi, ma basterà rispettare i suoi tempi e pian piano si abituerà.

Cambiamenti nell’ambiente

Il coniglio, come tanti altri animali, è un essere abitudinario, adora ricevere il suo pasto sempre alla stessa ora e non ama stravolgere la sua routine quotidiana.

Come infatti, non reagisce bene ai cambiamenti nell’ambiente, come una nuova casa o la presenza di estranei, per tale motivo se si desidera avere un coniglio rilassato e felice, è opportuno rispettare la sua natura.

Mancanza di esercizio fisico e giochi

Tra le cose che non gli piacciono c’è la mancanza di esercizio fisico e giochi che può portare a problemi fisici e comportamentali nel coniglio.

Questo animaletto adora muoversi liberamente all’interno e soprattutto all’esterno della sua gabbia.

Perciò, permettergli di uscire per alcune ore e promuovere l’attività fisica attraverso giochi e gli esercizi adatti al coniglio, può promuovere la sua salute fisica e mentale.

Ambiente stressante

Il coniglio, nella catena alimentare rientra negli animali da preda, quindi per natura tende ad essere prudente ma a spaventarsi, molto facilmente.

Un habitat tranquillo e privo di stress, lo aiuterà a sentirsi al sicuro, inoltre è importante interagire con l’animale, dandogli affetto, attenzione e giochi adatti. Ciò, permetterà di evitare la noia e a prevenire comportamenti distruttivi.

Per poter mettere in pratica tutto ciò, è consigliabile creare un ampio recinto e un’area specificamente dedicata a lui.

Questa zona, dovrebbe essere priva di pericoli, con oggetti masticabili sicuri e comodi spazi per riposare, proprio come piace al coniglio.