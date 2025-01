Cosa narra la leggenda e quali verità rivelano i dati

I Giorni della Merla, il 29, 30 e 31 gennaio, sono tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell’anno. Tuttavia, le statistiche climatiche suggeriscono che in Italia, i giorni più freddi tendono a verificarsi nella prima metà di gennaio, poiché il freddo si accumula nei bassi strati atmosferici. Dopo il 10 gennaio, solitamente, le temperature iniziano a risalire. Anche se alla fine di gennaio possono verificarsi ondate di gelo che alimentano questa tradizione, il meteorologo Paolo Valisa ha affermato che la leggenda potrebbe risalire a un periodo in cui gennaio era significativamente più freddo. Analizzando i dati dal 1967 al 2020, Valisa ha notato che i giorni della Merla sono mediamente più caldi di 0,7 gradi rispetto alla media mensile. Esempi di anni particolarmente rigidi rappresentano solo delle eccezioni.

Secondo Valisa, l’assenza di strumenti e statistiche nel passato ha portato la gente a percepire il periodo di fine gennaio come il cuore dell’inverno, dopo aver già sofferto il freddo per due mesi. La leggenda dell’origine del termine “Giorni della Merla” non è chiara; una delle storie più diffuse narra di una merla bianca che si rifugiò in un comignolo con i suoi piccoli per sfuggire al gelo, uscendo poi annerita dalla fuliggine, che spiegherebbe il colore nero dei merli. Un’altra teoria suggerisce un legame con il trasporto di blocchi di pietra, detti “merle,” per costruzioni su fiumi ghiacciati durante il freddo intenso di questi giorni.