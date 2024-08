“Cosa mi hanno fatto i suoi figli” Le dure parole della compagna di Alain Delon contro la famiglia dell’attore

Hiromi Rollin, per anni compagna di Alain Delon ed ex badante dell’attore, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con il regista ormai scomparso e i figli dell’uomo. Secondo le sue parole questi l’avrebbero cacciata di casa mentre il padre intendeva sposarla.

Alain e Hiromi

Ecco cosa ha detto la donna poco tempo fa.

Hiromi Rollin parla di Alain Delon

Hiromi Rollin conserva un bel ricordo del compagno Alain Delon, venuto a mancare nelle prime ore di oggi. La donna prima di diventare la sua compagna era la badante che i figli avevano scelto per l’attore e per i suoi cani, ma che gli stessi avevano poi deciso di allontanare per diversi motivi.

Alain e Hiromi

La donna aveva da poco rilasciato una rivista al settimanale Chi, dichiarando come non riuscisse a vivere la sua vita senza di lui. Era poi preoccupata di come lui potesse pensare di essere stato abbandonato da lei, la quale è sparita all’improvviso.

L’allontanamento della donna, però, non è avvenuto per sua volontà, ma per quella dei figli dell’attore . Questi l’hanno accusata di circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento. La donna non ha mai accettato questa decisione, dichiarando come, senza la sua presenza, Alain Delon sarebbe venuto a mancare in poco tempo.

Il ruolo dei figli in questa triste vicenda

Hiromi ha raccontato di quando ha conosciuto Alain Delon, ovvero sul set del film Coreografia di un delitto, dove lei si occupava di assistenza alla regia. Tra loro è quindi nata una storia che poi è culminata quando l’uomo ha posto fine alla sua relazione con Rosalie Van Breemen.

Hiromi Rollin e Alain Delon

La coppia ha quindi deciso di non nascondersi più e all’inizio i figli dell’attore sembravano aver accettato la nuova presenza nella loro vita. Con il tempo però, qualcosa è cambiato, in quanto la donna è stata descritta come una nemica, una minaccia per la salute del padre. Da qui la decisione di cacciarla definitivamente dalla casa e dalla vita del padre. Questo a seguito del brutto ictus che l’ha colpito nel 2019 e che purtroppo ha minato in parte le sue capacità. Dal 2019 non dormivamo più insieme, ma facevo attenzione che restasse vigile. Ero da sola ad occuparmi di lui a tempo pieno. A volte mi diceva “Per fortuna ci sei tu, se tu non fossi qui io morirei”. Vorrei solo rivederlo per ribadirgli il mio amore, fosse anche per l’ultima volta.

Purtroppo Hiromi non ha potuto realizzare questo desiderio, in quanto Alain è venuto a mancare prima che i due potessero rivedersi. Siamo certi, però, che entrambi credevano in quel sentimento che per molti anni li ha resi una cosa sola.