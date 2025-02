“Cosa mi ha fatto Chiara” Fabrizio Corona rompe il silenzio su Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale e quel gesto contro l’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona ha recentemente espresso le sue opinioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, prevedendo la vittoria di Fedez. Durante un episodio del suo podcast “Falsissimo”, Corona ha rivelato dettagli sulla vita privata di Fedez e Chiara Ferragni, accusando il rapper di tradimenti sia prima sia durante il loro matrimonio. Le sue dichiarazioni hanno riscontrato reazioni immediate: Chiara ha confermato parzialmente le affermazioni, suggerendo l’esistenza di un accordo tra i due, mentre Fedez ha cercato di chiarire la situazione, ammettendo responsabilità, ma senza confermare tutto.

Corona ha anche promesso di approfondire le dinamiche tra i due, ipotizzando comportamenti simili da parte di Chiara. Inoltre, ha presentato due nuovi libri, tra cui “Il vero grande amore di Fedez”, che analizza la relazione tra il rapper e Angelica Montini, segnalando i dettagli complessi delle interazioni tra i personaggi coinvolti.

Le affermazioni di Corona hanno provocato polemiche, in particolare riguardo alla privacy, tanto che Chiara ha inviato una diffida legale, chiedendo di non rivelare ulteriori dettagli. Corona ha risposto in modo provocatorio, affermando di voler proseguire con il suo racconto senza censure.

In questo clima di tensione, Corona ha dichiarato di essere in amicizia con Fedez e ha invitato a scommettere sulla sua vittoria a Sanremo 2025. Le sue dichiarazioni, unite alle polemiche, rendono l’attesa per il Festival carica di aspettative, mentre il pubblico si interroga su come le controversie influenzeranno la competizione.