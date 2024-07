“Cosa mi è successo davvero” Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero: l’annuncio dall’ospedale

Fedez è di nuovo in ospedale. Tra la notte di mercoledì e la mattina di giovedì, il noto rapper ha subito una gastroscopia presso il Policlinico di Milano a causa di una perdita di sangue interna. Il cantante ha anche pubblicato una foto che lo ritrae su un letto del pronto soccorso di via Francesco Sforza, accompagnata dal commento ironico:

A questa ha aggiunto i versi di una canzone che ha scritto la notte prima: “Sbagli se pensi che non ho mai amato/Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato/I buchi allo stomaco che mi son fatto/Per tutto lo schifo che ho accumulato”. Probabilmente un riferimento alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Lo stesso Fedez ha condiviso la notizia attraverso una storia sui social, ringraziando i medici e gli infermieri del Policlinico per aver trovato e fermato l’emorragia prima che fosse troppo tardi.

La notizia del ricovero di Fedez arriva a poche settimane di distanza da un altro malore che lo aveva costretto, a fine maggio, a sospendere la registrazione di una puntata della nuova trasmissione di Alessandro Cattelan. La salute del rapper, infatti, è delicata. Fedez deve assumere farmaci quotidianamente e seguire una dieta rigorosa per evitare problemi di digestione e dolori allo stomaco.

Nel settembre scorso, Fedez era stato ricoverato per una decina di giorni all’ospedale Fatebenefratelli di Milano e operato per un’emorragia interna causata da due ulcere. Attualmente, il rapper dovrebbe passare la notte al Policlinico e potrebbe essere dimesso già venerdì.

Fedez, con un lungo messaggio nelle sue storie di Instagram, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute e chiarito che l’operazione subita per l’asportazione del tumore, lo rende soggetto a queste perdite ematiche. Sorridendo dichiara che le voci che stanno circolando on line sono ridicole: