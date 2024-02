Cosa mangia volentieri e quanto ha fame un cane in inverno

Durante l’inverno il metabolismo del cane cambia e il fido può avere più o meno fame: scopri come capire quando o cosa mangia volentieri.

Per assicurarci che il cane non soffra per il cambio di stagione e continui a mangiare secondo le sue necessità dobbiamo imparare a comprendere il funzionamento del suo metabolismo. Con l’arrivo della stagione invernale, infatti, anche il metabolismo del cane è destinato a cambiare e ad adattarsi a un periodo più freddo. Per capire come vi sia nulla di realmente insolito in questo processo, basti pensare che qualcosa di simile accade anche noi.

Cane in inverno, cosa mangia il Fido e quanto ha fame

La prima necessità del fido, tendenzialmente, con l’arrivo dell’inverno, è quella di produrre – con il proprio corpo – una fonte di calore maggiore. Per tal ragione il cane avrà quindi bisogno di mangiare delle porzioni di cibo di dimensioni più elevate e di farlo più frequentemente, in modo tale da non soffrire il freddo.

È al contempo importante ricordare che non tutti i pelosetti reagiscono allo stesso modo. La risposta del loro metabolismo, a contatto con le basse temperature, può infatti cambiare da un esemplare all’altro (a seconda della loro razza o del loro peso). Per far fronte a questo cambiamento relativo gli esperti hanno già provveduto a pubblicare alcuni preziosi consigli su come possa essere un’affidabile dieta per cani adatta alla stagione invernale.

Sulla relatività della questione del fabbisogno energetico del cane si può iniziare col distinguere, innanzitutto, per fasce di età. Un cucciolo o un cane molto vivace avrà infatti la necessità di assumere un apporto di cibo maggiore rispetto a un cane adulto o anziano. Un altro consiglio degli esperti riguarda le porzioni di cibo.

Pur scegliendo di dare al cane una porzione di cibo più abbondante, dopo essersi consultati con il proprio veterinario di fiducia, e quindi nel caso in cui ne avesse bisogno, nei mesi invernali è fondamentale non esagerare. In tal caso si può esporre il cane al rischio di divenire sovrappeso.

L’importante è dunque mantenere il giusto equilibrio fra i pasti e il riposo in un luogo caldo e confortevole. Si consiglia, inoltre, di prestare attenzione ad alcuni insoliti comportamenti che il cane potrebbe manifestare in questo periodo. Se le sue ciotole si svuotano troppo frequentemente o il fido chiede del cibo troppo spesso è opportuno rivolgersi a uno specialista per comprendere quale sia la fonte del problema.

Gli alimenti preferiti dal cane con il freddo

Tra gli alimenti preferiti del cane durante la stagione invernale – contrariamente a quanto si potrebbe pensare – vi sono anche frutta di stagione e la verdura cotta. A tal proposito è possibile consultare una lista di cibi salutari per cani in inverno che prevedono questi alimenti.

Infine, per potersi assicurare che il cane rimanga in buona salute durante l’inverno – assieme alla scelta della dieta più adatta a lui – non si dovrebbe mai smettere di dare al fido degli stimoli utili al mantenimento delle sue abilità motorie quanto del suo equilibrio mentale. Si può, ad esempio, scegliere di incoraggiarlo a fare delle passeggiate al parco in una giornata di sole oppure intrattenersi nel gioco assieme a lui anche stando comodamente a casa durante una giornata di pioggia.