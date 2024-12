Cosa mangia, dove vive, caratteristiche e curiosità

La renna è un animale spesso presente nei cartoni animati, noto per trainare la slitta di Babbo Natale. Abbiamo preparato schede informative dedicate ai bambini che trattano vari aspetti di questo cervide. Le renne, animali domestici nelle popolazioni del Nord, variano per dimensioni a seconda dell’area geografica. I maschi sono più grandi e possono raggiungere i 120 cm di altezza e pesare fino a 318 kg. Sono ben adattati al clima rigido, con una pelliccia folta e zoccoli larghi che facilitano la camminata sulla neve. Un aspetto unico è che anche le femmine sviluppano corna. Le renne vivono in branchi e migrano attraverso la tundra,ora nei boschi durante l’inverno.

Le popolazioni artiche dell’Europa e dell’Asia ricavano molti beni dalle renne, come carne, latte e pelli, e le slitte trainate da queste sono il principale mezzo di trasporto. Le renne possono essere trovate in Canada, Alaska, Scandinavia e Russia, nelle regioni della taiga e della tundra. Durante la migrazione, si spostano per trovare pascoli migliori e sfuggire al freddo estremo dell’Artico.

Il periodo riproduttivo è intenso per i maschi che competono per le femmine e possono subire ferite. Le femmine partoriscono generalmente un solo cucciolo per anno che pesa tra i 3 e i 12 kg. I piccoli sono molto precoci, iniziando a succhiare il latte e seguendo le madri poco dopo la nascita. La sincronizzazione nei parti avviene in maggio, un adattamento per difendersi dai predatori come i lupi. Le madri e i piccoli si muovono insieme in grandi gruppi, il che aiuta a proteggere i cuccioli.

Le renne sono ruminanti e si nutrono di licheni, muschio, erba, foglie e funghi. Alcuni alimenti come avena e carote sono specialmente graditi. Tra le curiosità, le renne possono vedere la luce ultravioletta, il che è utile nell’Artico. I loro zoccoli si adattano alla neve e il naso funziona come un condizionatore d’aria. Inoltre, le renne hanno un ottimo senso dell’olfatto, che consente di individuare il cibo sotto la neve. Hanno una vita media di 15-18 anni e possono percorrere tra 20 e 60 km in un giorno.