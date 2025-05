Cosa mangia, dove vive, caratteristiche e curiosità

Uno gnu è un animale che ricorda un incrocio tra un bue, un’antilope e un cavallo. Appartenente alla famiglia dei bovidi, è un mammifero quadrupede che può raggiungere i 2,30 metri di lunghezza e 1,50 metri di altezza, con un peso di circa 250 kg. Il suo corpo è grigiastro-marroncino con riflessi blu e striature nere. Ha caratteristiche distintive come corna rivolte verso l’esterno e una criniera folta.

In natura, gli gnu vivono in branchi che possono contare da 5 a oltre 100 individui, prediligendo habitat di savana vicino a fonti d’acqua. Spiriti socievoli, spesso si uniscono a zebre e antilopi. Tuttavia, diventano combattivi quando si confrontano con predatori come i leoni. La stagione degli amori avviene in estate, con le femmine che danno alla luce un solo cucciolo dopo una gestazione di 8-9 mesi. I piccoli sono già in grado di camminare poco dopo la nascita e iniziano a brucare erba nella loro seconda settimana di vita.

Alimentandosi principalmente di erba e piccoli cespugli, gli gnu compiono migrazioni per cercare pascoli freschi. Possono correre a velocità superiori ai 50 km/h quando spaventati. La loro esistenza è minacciata dai predatori e dalla caccia illegale, ma esistono leggi che li proteggono. Ci sono due principali specie di gnu: il gnu dalla coda nera e il gnu blu. La loro somiglianza con i bovini fa derivare il nome “gnu” da un termine olandese che significa “bovini selvatici”.