Cosa mangia, dove vive, caratteristiche e curiosità

L’aquila reale, nota anche come aquila caudale, è un simbolo di forza e coraggio, caratterizzata da un piumaggio marrone scuro e una apertura alare che può arrivare fino a 240 cm. Questo uccello vive in habitat aperti e montuosi fino a 3.600 metri di altitudine, principalmente in Europa, Asia e Africa. Le femmine sono generalmente più grandi dei maschi, con un peso che può avvicinarsi ai 7 kg. La loro vista, particolarmente acuta, consente di percepire la preda anche a grandi distanze.

La riproduzione avviene in marzo, con un rituale di accoppiamento spettacolare che include evoluzioni in volo. Dopo la deposizione di due uova, solo un pulcino riesce a sopravvivere, mentre il maschio nutre il piccolo. L’aquila reale è un predatore carnivoro, nutrendosi di piccoli mammiferi come lepri e volpi, e può anche catturare prede più grandi.

Questo uccello ha un’importanza simbolica storica, utilizzato come emblema in varie nazioni, tra cui Messico e Albania. In Italia è una specie protetta, con popolazioni in aumento, specialmente nelle Alpi e Appennini. L’aquila reale è inoltre associata a figure mitologiche come Zeus e ha rappresentato coraggio e forza per secoli. I nidi, costruiti ad altezze considerevoli, possono essere utilizzati per diversi anni. La primavera è la stagione ideale per osservarle in volo, facilitato dalle correnti d’aria calda.