Cosa lo ricollega al crimine

Per oltre un anno, non è stato trovato un legame tra l’incidente di Giuliano Saponi, avvenuto in bicicletta, e l’omicidio di sua madre, Pierina Paganelli, assassinata il 3 ottobre 2023 a Rimini. Tuttavia, una testimonianza recente ha riaperto la questione. Giuliano Saponi ha subito un incidente il 7 maggio 2023 che lo ha portato in coma. Un testimone anonimo, intervenuto il 22 ottobre 2023 a “Mattino Cinque”, ha fornito dettagli riguardanti l’evento, sostenendo che Giuliano non è stato investito, ma che un furgone bianco ha tentato di sorpassarlo. Al momento dell’incidente, il conducente del furgone avrebbe bloccato il passaggio di Saponi, provocandone la caduta.

Dopo l’incidente, il testimone afferma che due uomini sarebbero scesi dal furgone per coprire la scena. Ha descritto i due uomini come vestiti di jeans e maglietta bianca, con uno di loro che indossava una bandana. Queste affermazioni richiedono ulteriori indagini e conferme. Nel frattempo, le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli sono proseguite con la raccolta di prove biologiche. Nel luogo dell’omicidio, situato in uno scantinato di via del Ciclamino, è stato isolato il DNA di due soggetti maschili.

Il professor Emiliano Giardina, nominato consulente dal Tribunale di Rimini, ha confermato la presenza di tracce genetiche sia sulla scena del crimine, tra cui un profilo sul muro e un altro sulla gonna della vittima. Finora, i profili identificati includono quello di Louis Dassilva, arrestato il 16 agosto. Tuttavia, è stato sottolineato dalla consulente della difesa, Roberta Bruzzone, che non ci sono tracce biologiche di Louis presenti sul luogo dell’omicidio; invece, il suo DNA è stato trovato su un coltello da cucina e su un pantalone da lavoro sequestrati dagli inquirenti.

Le indagini continuano sia sull’incidente di Giuliano Saponi che sull’omicidio di sua madre, con gli inquirenti che cercano di collegare i punti tra le due vicende e di chiarire le evidenze emerse fino a questo momento.