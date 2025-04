Cosa li attrae e come tenerli lontani

I gabbiani, un tempo considerati solo uccelli marini, si sono adattati sempre più alla vita urbana, colonizzando tetti, terrazzi e balconi. In particolare, il “gabbiano reale” ha trovato un habitat ideale nelle città, dove può nidificare e cercare cibo. I balconi rappresentano per questi uccelli luoghi comodi e riparati, attratti da avanzi di cibo, spazzatura o semplicemente dalla ricerca di tranquillità.

Per allontanare i gabbiani dai balconi in modo umano e senza recare loro danno, vi sono diverse strategie efficaci. È fondamentale non lasciare cibo o avanzi sul balcone, chiudere i bidoni della spazzatura e mantenere pulito l’ambiente da residui. Si possono utilizzare sagome di predatori, oggetti riflettenti o nastri metallici per spaventarli, oltre a palloncini decorati con occhi di predatore. Anche l’installazione di spuntoni anti volatili o reti di protezione può risultare utile. Si consiglia di cospargere alcune spezie o spruzzare oli essenziali come la menta, che risultano sgraditi ai gabbiani.

È importante sapere che i gabbiani sono tutelati dalla Legge 157/92 in Italia, che vieta la cattura, l’uccisione e la perturbazione di questi animali. Se un gabbiano nidifica su un balcone, la rimozione del nido richiede un’autorizzazione speciale. In caso di problemi persistenti, è consigliabile contattare esperti di fauna selvatica per trovare soluzioni legali e rispettose. Rispettare la legge garantisce la protezione di questi uccelli mentre si cerca di gestire la loro presenza.