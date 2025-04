Cosa le ha scritto e perché

“Certo, quella lettera del Papa è stata per me incredibile,” afferma Mimmo Lucano, attivista per i diritti dei migranti e sindaco di Riace, ricordando quando ricevette un messaggio di sostegno dal Vaticano il 12 dicembre 2016. Papa Francesco esprimeva la sua ammirazione per l’impegno di Lucano nel creare il ‘modello Riace’, un approccio di accoglienza per i migranti. Nella lettera, il Papa riconosceva le iniziative di Lucano e il suo coraggioso operato a favore dei rifugiati.

Oggi Lucano, nuovamente sindaco, non dimentica quel gesto di supporto. Racconta che esiste un legame storico tra Bergoglio e Riace, con una comunità di discendenti a Buenos Aires e celebrazioni di San Cosma e Damiano. Lucano ricorda di essere stato a Buenos Aires nel 2012, dove sperava di incontrare Bergoglio, noto per il suo sostegno ai più vulnerabili durante la dittatura argentina. Secondo Lucano, la narrazione secondo cui Bergoglio fosse inaffidabile non regge, poiché molti lo sostenevano per la sua battaglia per i diritti degli ultimi.

Lucano riflette sull’impatto della fede nella sua vita e sottolinea il suo impegno a favore dei migranti, iniziato nel 1998 quando la Chiesa gli chiese aiuto. Esprime la sua convinzione che il socialismo possa essere compatibile con il cristianesimo, mentre critica il neo-liberismo. Infine, anticipa un nuovo procedimento legale a suo carico per il 3 giugno, ma si sente sostenuto dalle parole del Papa, che gli danno forza per affrontare le sfide future.