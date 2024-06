“Cosa le è successo?” La Vip irriconoscibile, alcuni scatti preoccupano: lei costretta ad intervenire: cosa sta succedendo

Tutti siamo abituati a pensare a Paola Caruso come ad una ragazza allegra e dalla risata contagiosa. Questo è vero solo in parte in quanto anche questa donna ha vissuto momenti molto drammatici nella sua vita.

Ecco la preoccupazione dei fan legata al suo dimagrimento repentino.

Paola Caruso e le foto che preoccupano i fan

Paola Caruso, l’Ex Bonas di Avanti un altro, ci ha sempre fatto ridere grazie alla parte recitata nel programma di Paolo Bonolis. Sono passati davvero molti anni da quel ruolo interpretato con spensieratezza e la stessa showgirl ha vissuto molteplici esperienze che l’hanno cambiata.

Ad ogni modo la donna, giusto qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram molte foto che hanno subito attirato l’attenzione di tutti i suoi fan. Questo non perché gli scatti sono perfetti, ma perché è stata scattata la fotografia di una realtà che potrebbe sicuramente allarmare qualcuno.

In queste foto infatti la Caruso è apparsa eccessivamente magra, tanto da far presupporre l’esistenza di qualche problematica molto grave nella sua vita. Che cosa sta succedendo nell’esistenza di Paola? La risposta la fornisce lei in un post sui social.

La risposta della showgirl alla preoccupazione del web

A seguito dei numerosi commenti pervenuti sotto alle sue foto, Paola Caruso ha deciso di rispondere personalmente a tutte le domande che le sono state poste. Paola Caruso Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono. Sono dimagrita sì è vero, sia per scelta sia perché il dolore ti cambia. Questa è la cruda verità. Ti logora l’anima e il corpo è lo specchio dell’anima. Ora sembra che il cielo mi stia donando un po’ di felicità, gioia e amore.

Sicuramente queste parole si riferiscono non tanto ai tormenti amorosi della donna, ma a causa della grave sofferenza che ha colto il piccolo Michele, suo figlio, qualche anno fa. A seguito di un farmaco sbagliato che gli era stato somministrato da un pediatra del posto in Egitto, il figlio di Paola ha rischiato grosso, tanto da perdere il controllo della gamba e non riuscire a camminare per molto tempo. Per fortuna ora tutto sembra essersi risolto.