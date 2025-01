Cosa intenderebbe fare l’ex sindaco M5S di Roma?

L’ex sindaco di Roma, Virginia Raggi, è stata nominata speaker di Sands Entertainment, un’agenzia di eventi con sede a Pisa. In questo nuovo ruolo, si occuperà di temi come economia, ambiente e empowerment femminile. L’annuncio è stato dato dalla società attraverso un comunicato, purtroppo contenente un errore nel nome di Raggi, riportato come “Virgnia Raggi”. Sands Entertainment si occupa di celebrity marketing e organizza eventi e campagne pubblicitarie. La notizia è emersa inizialmente su Dagospia ed è stata poi confermata ufficialmente dall’agenzia.

Virginia Raggi, classe 1978, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco di Roma. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico Isacco Newton, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2003. Il suo percorso politico è iniziato nel 2011, quando ha fondato il meetup del Movimento Cinque Stelle nel XXIV Municipio di Roma. Nel 2013 è stata eletta nel Consiglio Comunale e nel 2016 è diventata sindaco, ottenendo il 67,15% dei voti al ballottaggio contro Roberto Giachetti del Partito Democratico.

Attualmente, Raggi affronta un processo per calunnia legato a un’inchiesta sui conti della municipalizzata Ama, iniziata nel 2018. Insieme a lei, sono stati rinviati a giudizio altri ex funzionari del Comune per tentata concussione. Questo nuovo capitolo della sua carriera si affianca così ai recenti sviluppi legali e alla sua attività pubblica come speaker.