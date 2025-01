Cosa implica e quali sono le previsioni

A breve sarà istituita una “zona rossa” nel centro di Roma, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in vista del Giubileo del 2025. Dopo l’implementazione di aree sorvegliate in diverse città italiane durante il Capodanno, come Milano, Firenze e Bologna, anche la Capitale seguirà questo modello. La conferma è arrivata dal ministero dell’Interno, riferita all’agenzia Ansa, che ha annunciato che la zona rossa sarà attivata entro la fine di gennaio.

L’area di riferimento per la zona rossa si estenderà dalla stazione Termini, importante punto di arrivo per i pellegrini in occasione del Giubileo, fino al quartiere Esquilino. Nei prossimi giorni sono previsti incontri in prefettura e questura per definire i dettagli operativi. La durata iniziale della restrizione è di tre mesi, con possibilità di estensione per l’intero anno giubilare, a secondo delle necessità.

Il termine “zona rossa” indica un’area urbana dove può essere vietata la presenza di individui considerati pericolosi o con precedenti penali, attraverso il provvedimento del Daspo urbano. Questa misura, voluta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sarà applicata in zone con elevata concentrazione di persone e attività commerciali, spesso teatro di episodi di violenza, microcriminalità e degrado.

Le misure previste per la zona rossa includono un incremento del personale delle forze dell’ordine nella zona interessata e un potenziamento dei controlli. L’obiettivo primario del ministero dell’Interno è garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e i visitatori, in particolare in un periodo come quello del Giubileo, che attirerà un gran numero di pellegrini e turisti a Roma. Con questa iniziativa, il governo intende anche rispondere a preoccupazioni relative alla sicurezza pubblica, creando un clima di maggiore protezione e vigilanza nella capitale.