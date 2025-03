Cosa hanno scritto dopo Liverpool-Psg

Gigio Donnarumma ha dimostrato il suo valore durante la partita di ritorno contro il Liverpool, dove ha parato due rigori, contribuendo così alla qualificazione del Paris Saint-Germain per i quarti di finale di Champions League. Dopo un pareggio di 0-1 al termine dei tempi regolamentari e supplementari, la sua performance è stata fondamentale non solo durante i tiri dal dischetto, ma anche nel mantenere vive le speranze di qualificazione con parate decisive.

Il PSG affronterà nei quarti una tra Bruges e Aston Villa, godendosi il ritorno alla ribalta di Donnarumma, dopo essere stato oggetto di critiche in seguito a prestazioni precedenti, come quella contro l’Atletico Madrid, in cui era stato giudicato severamente dalla stampa. Le critiche hanno alimentato un dibattito sulla scelta del portiere tra Donnarumma e il nuovo acquisto Matvej Safonov, scelto in diverse partite per la sua abilità nel gioco con i piedi, fondamentale nel sistema di gioco di Luis Enrique.

La stampa francese oggi celebra Donnarumma come “Supereroe” e molti tifosi del PSG si stanno scusando con lui, chiedendo anche un rinnovo del contratto, che scade nel 2026. Donnarumma, nel post-partita, ha voluto rispondere alle critiche, affermando che lavora per la squadra e cerca sempre di mantenere un atteggiamento positivo, in risposta ai commenti di chi lo ha giudicato senza conoscere a fondo il suo ruolo. La sua performance ha riaffermato la sua importanza per la squadra in un momento delicato della stagione.