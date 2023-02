Cosa hanno fatto nel van Donnamaria e Murgia e le parole di lui dopo l’eliminazione di lei

Cosa hanno fatto nel van Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia?

La puntata di ieri sera ha finalmente messo un punto al van-gate rivelando che oltre le chiacchiere e le battute è partito anche un ditino birichino. Una palpatina, se così si può dire, per tastare l’effettivo risultato del chirurgo plastico che ha eseguito la mastectomia a Nicole Murgia.

Quando il caso è stato portato alla luce Antonella Fiordelisi si è ovviamente messa a piangere e ha dichiarato di non voler più tornare insieme ad Edoardo Donnamaria. Oltre questa batosta, però, il vippone poco dopo se n’è beccata anche un’altra, dato che il televoto ha fatto uscire proprio Nicole Murgia.

Al termine della puntata Edoardo Donnamaria si è detto dispiaciuto dell’eliminazione di Nicole Murgia, sottolineando però di non averci mai provato con lei.

“Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore”.

Parlando con Tavassi, Donnamaria ha poi aggiunto:

“Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di m3rda, non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bucio di C enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata di m3rda così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora”.