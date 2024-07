Cosa hanno fatto in doccia insieme Ludovica e il tentatore Andrea

Cosa hanno fatto in doccia insieme Ludovica e il suo tentatore Andrea in quel di Temptation Island? Una doccia che le è costata una relazione dato che al falò di confronto il suo fidanzato Christian l’ha mollata, ma lei non è sembrata granché dispiaciuta. I due stavano insieme da poco più di un anno e si erano già lasciati due volte a causa di due tradimenti di lei.

Fra audio non comprensibile, rumori di sottofondo per eludere i microfoni e interi minuti di silenzio, i due sono rimasti in doccia insieme indicativamente una ventina di minuti.

Ecco cosa si sono detti nel dettaglio:

Ludovica: “Dai, veramente?” Andrea: “Calda però, eh. La mettiamo calda. Calda è a sinistra come sempre”

Ludovica: “Veramente? E i capelli? Ahia brucia”

Andrea: “Mi faccio la doccia”

Ludovica: “Chiudi un po’ [la finestra, ndr] che fa freddo”. Che cazzo fai Andrea? Fanculo! Vuoi farti una doccia?”

*AUDIO NON COMPRENSIBILE*

Ludovica: “Grazie! Bravo! Dai, sciacquami un po’, grazie!”

Andrea: “Prego! Il bagnoschiuma? Prendi?”

Cosa hanno fatto in doccia Ludovica e Andrea? In tutto 10 minuti di vuoto

*TRE MINUTI DOPO*

*AUDIO NON COMPRENSIBILE*

*DUE MINUTI DOPO*

Andrea: “Ieri il massaggio, oggi ti insapono, cose da pazzi, cosa mi tocca sentire! Cose da pazzi! La porto alla spa, le faccio il massaggio..”

*UN MINUTO DOPO*

Improvvisamente Ludovica ha quel che sembra essere una crisi.

Andrea: “Stai tranquilla, non hai fatto un c4zzo. Ti sei divertita, hai fatto un tuffo, ti sei fatta la doccia. Ora perché stai facendo così tesò? Cioè, veramente, non le posso vedere queste cose. Che è successo?”. Ludovica: “Se te ne vuoi andare, vai”

Andrea: “Voglio andare con te, mica ti voglio lasciare qua, usciamo insieme? Che succede? Se fai così mi fai dispiacere davvero. Che hai fatto? Parla!”

*ANDREA APRE L’ACQUA PER ELUDERE I MICROFONI*

*CINQUE MINUTI DOPO*

Ludovica: “E’ grave, gravissima questa cosa, mi chiede il falò ragazzi, già lo so. Sono bella?”

Andrea: “La faccia, spettacolo!”

Ludovica: “Veramente? Lo pensi davvero?”

Andrea: “No sto scherzando”

Ludovica: “Allora piango di nuovo”.

Al falò di confronto la ragazza ha negato qualsiasi rapporto col tentatore in quella doccia: “Io so quello che è successo, mi conosci, dovresti saperlo. Non è successo niente, te lo giuro. E non te lo sto dicendo per farti tornare con me, ti sto dicendo la verità“, ma il fidanzato è sembrato spesso titubante. E alla fine l’ha lasciata.