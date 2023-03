Cosa ha Sonia Bruganelli nella borsetta al GFVip: “Avanzi di pizzetta”

Le borse che ogni tanto sfoggia Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip fanno invidia a molti e fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni le è stato proprio chiesto: “Cosa ci mette dentro?” e ovviamente la risposta non è tardata ad arrivare.

NO VABBE’ ADORO L’HERMES E’ NELLE MANE DI SONIA😍😍🔥WOW SEI TROPPO BELLA CON LA TUA BORSETTA✨👜 #soniabruganelli pic.twitter.com/SaZ9Cio6Z9 — 🦋✨~ (@Gio_Gioo_) December 17, 2022

“Dentro? Ci metto di tutto. Le chiavi di casa, se no non mi apre nessuno quando torno alle 2.30 di notte. E poi l’acqua, un paio di calze arrotolate, avanzi di una pizzetta in un tovagliolo, gli auricolari perennemente scarichi, le caramelle per la gola.. Qualsiasi cosa!”.

Una pizzetta unta e smangiucchiata dentro una Hermes da 40 mila euro?

Sonia Bruganelli non ci sarà al Grande Fratello Vip 8

I fan di Sonia Bruganelli, però, dovranno accontentarsi di vederla in questa edizione, dato che il prossimo anno non ci sarà. A confermarlo è stata lei stessa: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Questo non è un addio però da prendere come certezza, dato che Sonia Bruganelli voleva lasciare la trasmissione anche un anno fa, ma grazie ad Alfonso Signorini è rimasta. Dovesse tornare anche la prossima edizione non sarebbe un male per il programma, dato che ha sempre dimostrato di seguire con attenzione le dinamiche e non ha mai esitato quando si trattava di esporsi e prendere posizioni, anche impopolari.