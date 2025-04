Cosa ha rivelato Cruciani

L’Agcom ha inflitto una sanzione di 150mila euro a Radio 24 a causa di alcune frasi pronunciate da Vittorio Feltri durante la trasmissione “La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Le frasi in questione, che hanno suscitato polemiche, erano offensive nei confronti dei musulmani. Feltri ha dichiarato: “Io sparerei in bocca ai musulmani” e “non mi vergogno affatto di considerarli razze inferiori”. Queste affermazioni sono state ritenute idonee a diffondere e istigare odio e discriminazione, in violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’articolo 30 del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi.

L’episodio risale al 28 novembre 2024 e secondo l’Agcom, i conduttori Cruciani e Parenzo non hanno adeguatamente impedito gli effetti negativi delle dichiarazioni di Feltri. Pertanto, l’Agcom ha deciso di inviare una copia della delibera all’Ordine dei giornalisti della Lombardia per ulteriori valutazioni disciplinari.

Feltri, ritornando sull’argomento il 5 gennaio scorso tramite un post su X, ha descritto le sue parole come una “battuta discutibile” e si è scusato. Tuttavia, le scuse non hanno convinto l’Agcom, che ha confermato la sanzione. Le affermazioni di Feltri erano state rilasciate in un contesto in cui si discutevano i disordini a Milano, seguiti alla morte del giovane Ramy Elgaml.