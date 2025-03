Cosa ha l’attore e quali sono i dettagli sulla sua malattia insolita?

Harrison Ford non parteciperà agli Oscar 2025 a causa di una malattia. L’attore di 82 anni, famoso per il suo ruolo di Indiana Jones, ha contratto il fuoco di Sant’Antonio, una condizione dolorosa che lo costringe a rinunciare all’evento. La notizia della sua assenza è stata comunicata a poche ore dalla cerimonia, che si svolgerà a Los Angeles nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Ford ha deciso di rimanere a casa e riposare, seguendo il consiglio di evitare contatti diretti con altre persone in quanto la malattia può compromettere il suo stato di salute.

Il fuoco di Sant’Antonio, noto anche come herpes zoster, è causato dalla riattivazione del virus Varicella zoster, responsabile della varicella. I sintomi principali includono eruzioni cutanee dolorose, febbre, prurito e spossatezza. Questa condizione colpisce prevalentemente gli adulti sopra i 50 anni e può verificarsi più volte nel corso della vita.

Con la mancanza di Ford, gli organizzatori degli Oscar hanno dovuto cercare un sostituto e hanno contattato Mark Hamill per prendere il suo posto come presentatore. Ford avrebbe dovuto premiare uno dei vincitori tra le 23 categorie in concorso. La 97a edizione degli Oscar si svolgerà al Dolby Theatre di Ovation Hollywood, con Conan O’Brien come conduttore della cerimonia.