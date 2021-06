C’è qualcosa di epico nell’annuncio che ha fatto ieri Jeff Bezos. Sarà il primo passeggero del razzo spaziale che una sua compagnia, Blue Origin, sta costruendo. Si parte il 20 luglio, due settimane dopo che si sarà dimesso da amministratore delegato di Amazon. Andrà con il suo amato fratello, finora neanche sapevamo avesse un fratello. Lo scopriamo nel video su Instagram in cui lui stesso annuncia la cosa, un video che sembra più il trailer di un film per quanto è curato nelle riprese e nel montaggio. Il terzo posto a bordo del New Shepard è all’asta: l’offerta più alta è 3 milioni e mezzo di dollari ma c’è tempo fino al 12 giugno per rilanciare e dopo l’annuncio di Bezos l’asta schizzerà, vedrete. C’è qualcosa di epico non perché un miliardario sale sul razzo che si sta costruendo, ma perché un uomo realizza il sogno che aveva da bambino. Volare tra le stelle.

(ansa)

Nell’estate di 41 anni fa Jeff Bezos aveva 16 anni e volava fra i fornelli di un fast food. Abitava con la famiglia a Miami e si era trovato un lavoretto estivo da McDonald’s. Non serviva ai tavoli, “non mi facevano avvicinare ai clienti”: stava in cucina. In una intervista ha detto che il sabato mattina prendeva una grande scodella e ci rompeva dentro 300 uova: “Una delle cose più divertenti di lavorare a McDonald’s è che impari a fare tutto in pochissimo tempo. Non avete idea di quante uova si possano aprire in una scodella in un certo tempo senza farci cadere dentro neanche un pezzetto di guscio”. In questa immagine non vi sembra di vedere i dipendenti di Amazon nei magazzini fra i pacchi? Da ogni esperienza, anche la più trascurabile impariamo qualcosa. Oggi Jeff Bezos vale più di tutta la catena dei McDonald’s. E può volare tra le stelle.