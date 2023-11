Cosa ha fatto Totti dopo l’uscita del documentario di Ilary

In silenzio per oltre un anno, ieri Ilary Blasi ha raccontato la sua verità su Netflix nel documentario Unica. E che cosa ha fatto Totti dopo le rivelazioni della moglie? Secondo Novella 2000 e Fan Page l’ex calciatore della Roma avrebbe lasciato l’Italia.

Che cosa ha fatto Totti dopo la pubblicazione di Unica?

Stando alle informazioni di Novella 2000 il Pupone sarebbe volato in Cina: “Dopo che Francesco, a settembre del 2022, aveva rilasciato ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera un’intervista in cui raccontava quanto successo con l’ex moglie, Ilary non aveva rilasciato dichiarazioni. Mentre lo ha fatto adesso dopo un anno di silenzio sulla vicenda. Quindi l’ex capitano cosa ha fatto di conseguenza? Il quotidiano sportivo ha scritto che l’ex capitano della Roma avrebbe deciso di allontanarsi per un po’ dalla Capitale. Direzione Cina, per impegni lavorativi legati al mondo del calcio“.

Anche Fan Page ha parlato del viaggio in Cina, anche se sembra fosse una cosa programmata: “Lei a New York a festeggiare l’anniversario della nuova storia d’amore, e allora che cosa ha fatto Totti? Lui è andato dall’altra parte del mondo in Cina (come spiegato dal Corriere dello Sport). Mai così lontani, mai così vicini. L’una parla, l’altro tace (per ora). Un viaggio al di là della Grande Muraglia per un evento in Cina assieme ad altri ex calciatori dopo la presenza all’Olimpico in occasione della convention del re delle farine, Casillo. Lui non lascia trapelare nulla rispetto alla verità sulla fine del matrimonio che Ilary Blasi ha messo in pubblica piazza attraverso il docufilm Unica trasmesso su Netflix“.

Di sicuro per il momento Francesco non ha commentato Unica e difficilmente lo farà in futuro. Se l’ex capitano è in silenzio stampa, la figlia Chanel invece ieri pomeriggio ha scritto un bel messaggio per la madre (qui per vederlo).