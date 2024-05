cosa ha fatto l’imprenditrice digitale

Si sta discutendo molto della salute di Fedez, specie dopo il ricovero in ospedale per una situazione che sembrava subito grave ma che lo stesso rapper ha mitigato scherzandoci anche su, dicendo persino “Mi danno in fin di vita, tutto falso”. Il rapper ha rassicurato i fan sul suo stato, lasciando intendere di sentirsi già molto meglio.

Ciò che diventato oggetto di gossip immediatamente dopo allo stato di salute preoccupante del rapper, è stata, quindi, anche la reazione di Chiara Ferragni. Pare sia stata decisamente preoccupata per lui (come lo è stata anche in passato, ovviamente) e abbia contattato un parente di Fedez per sapere le sue condizioni.

Nonostante la dolorosa separazione avvenuta qualche mese fa, sembra che ci sia ancora un forte affetto tra Chiara Ferragni e Fedez, a maggior ragione perché recentemente ha attraversato momenti difficili. Nella giornata di ieri si è diffusa alla velocità della luce la notizia che le condizioni di salute del rapper si fossero aggravate, in particolare per via di problemi allo stomaco, suscitando apprensione generale.

Fedez ha pensato bene di intervenire sui social per chiarire la situazione. Ha annunciato di stare bene, pur avendo avuto qualche piccolo problema, e ha dichiarato: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave”.

Nonostante lo spavento, sembra dunque che Fedez stia bene e stia recuperando le forze. Chiara Ferragni, quindi, si è preoccupata per il cantante. Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’imprenditrice digitale avrebbe chiamato la sua ex suocera Tatiana, la madre di Federico, per informarsi sulle condizioni del rapper. Non può stupire che tra l’influencer e il rapper ci sia ancora molto affetto, sembra naturale che Chiara abbia voluto sapere come stava il padre dei suoi figli. Per molti, potrebbe essere un segnale di riavvicinamento. Difficile che questi piccoli segnali raccontino una vera riconciliazione.