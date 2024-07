cosa ha fatto l’attrice prima della tragica scomparsa

A quanto sostiene il magazine People, risalirebbe ad appena un giorno prima la sua morte la firma dei documenti del divorzio da parte di Shannen Doherty. Documenti con cui l’attrice avrebbe sancito definitivamente la fine del suo matrimonio con l’ex marito, Kurt Iswarienko.

La Doherty firma il divorzio il giorno prima della sua morte

L’amatissima e compianta interprete di ruoli indimenticabili come quello di Brenda Walsh nella serie televisiva Beverly Hills 90210, nonché quello di Prue Halliwell nella serie Streghe, ha concluso la sua esistenza terrena completamente libera dal suo tormentato rapporto con l’ex marito.

La tormentata fine del matrimonio di Shannon Doherty con l’ex marito Kurt Iswarienko

Come dichiarato dal magazine People, sulla base dei documenti legali ottenuti, l’attrice appena scomparsa avrebbe firmato la sua rinuncia al mantenimento da parte di Iswarienko con l’accettazione dello scioglimento del loro matrimonio. Un divorzio avvenuto sulla base di accordi precedentemente stipulati di comune accordo, senza l’intervento del tribunale.

Nel documento si legge infatti: “Le parti hanno firmato un accordo scritto riguardante i loro beni e i loro diritti matrimoniali o di convivenza, compreso il mantenimento, il cui originale è o è stato presentato al tribunale”.

Una fine dunque piuttosto triste e tormentata quella avvenuta tra Shannen Doherty e il suo ex marito Kurt. Una coppia che, invece, per molti anni era apparsa agli occhi di tutti estremamente unita e felice.

I due si erano sposati nel 2011 e per molto tempo il loro matrimonio sembrava procedere nel migliore dei modi. Risalgono al 2016 le seguenti parole intrise di amore e di fiducia pronunciate dall’attrice, già colpita dal cancro al seno, nei confronti del marito: “Mio marito mi ama anche senza i capelli, il cancro ha reso il nostro matrimonio ancora più forte. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui”.

Una situazione però che col trascorrere del tempo si è deteriorata sempre più fino ad arrivare ad un drastico cambiamento. Appena un anno fa, nel 2023, Shannen Doherty aveva dichiarato pubblicamente di aver scoperto il tradimento del marito nel peggior modo possibile, ovvero il giorno stesso dell’intervento subito al cervello per la rimozione del tumore.

“Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello. Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni.”

Le critiche mosse a Kurt Iswarienko per la scarsa sensibilità dimostrata all’ex moglie malata

Diverse le persone vicine all’attrice che hanno ferocemente attaccato l’ex marito per la scarsa sensibilità e vicinanza dimostrate nei confronti della donna morente. Fra queste, spicca senz’altro l’amica Tara Furiani che ha scritto il seguente messaggio sulla sua pagina LinkedIn:

“Sono davvero triste e sconvolta per la morte della mia amica Shannen. Aveva un cancro al seno al quarto stadio che si era metastatizzato in numerose parti del suo corpo, la morte era inevitabile e lei sapeva che… ha fatto pace con questo. Il suo dolore e la sua sofferenza nei mesi precedenti non dovevano essere così profondi, se suo marito fosse stato un essere umano decente. Avrebbe potuto mostrare un po’ di umanità alla moglie morente”.

Altre parole dense d’affetto nei confronti dell’attrice appena scomparsa sono arrivate da Ashley Hamilton, con cui la Doherty è stata sposata per un breve periodo, dal 1993 al 1994: “Anche se le cose non sempre vanno come speriamo, lei è stata al mio fianco durante alcuni dei miei momenti più bui. Il mio amore e la mia ammirazione per lei sono durati molto più a lungo del nostro matrimonio di breve durata.”