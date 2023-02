Cosa ha fatto il figlio di Amadeus dopo il brano di Mengoni?

Oggi non si parla d’altro: José uno di noi. Cosa ha fatto il figlio di Amadeus durante l’esibizione di Marco Mengoni sul palco del Festival di Sanremo 2023? Ha fatto un gesto che ha fatto emozionare tutti i telespettatori e gli utenti, pronti a idolatrarlo come nuova icona. Il ragazzino si alza in piede e praticamente dà il via alla standing ovation per il cantante ancora primo in classifica alla terza serata.

Fonte foto da Twitter di smiletiziano1

In occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2023, il figlio di Amadeus era in prima fila con la mamma, come sempre, per sostenere il papà, ancora una volta conduttore della kermesse. Spesso le telecamere si sono soffermate sul razzino.

Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo si è fatto notare, ad esempio, durante la seconda serata, nell’esibizione di Angelo Duro, visibilmente annoiato. Nel terzo appuntamento con la kermesse, però, ha fatto un gesto che lo ha fatto diventare un’icona sui social.

Il pubblico dell’Ariston presente in sala, i telespettatori incollati al piccolo schermo (milioni e milioni, con più del 60% di share) e anche gli utenti sui social, sempre pronti a commentare ogni singola virgola del programma di Rai Uno, non si sono fatti sfuggire un piccolo gesto compiuto da José Alberto Sebastiani, durante lo show di Marco Mengoni.

Un gesto diventato virale in breve tempo che ha fatto alzare tutto il teatro dell’Ariston, non sempre propenso a dimostrare in modo così entusiasta il proprio interesse nei confronti di un’esibizione o di una canzone. Chissà cosa ne pensano mamma e papà di quello che ha fatto il ragazzino teenager.

Il figlio di Amadeus per Mengoni fa letteralmente partire una standing ovation di tutto il pubblico presente al Teatro Ariston

Mentre sul palco Marco Mengoni, sempre vestito di pelle griffata Versace, canta la sua Due Vite, favoritissima per la conquista del premio finale della kermesse, José non ce la fa a stare seduto e si alza iniziando ad applaudire con forza l’interprete. Cantante che, ancora una volta, è primo in classifica. Vincerà Marco Mengoni il Festival di Sanremo 2023?

QUESTA GRANDISSIMA ICONA DI JOSÉ SEBASTIANI CHE SÌ È ALZATO ALL’IN PIEDI PER LA STANDING OVATION A MARCO MENGONI#Sanremo2023 pic.twitter.com/Ftht2a9mWf — .🌹 👑 (@smiletiziano1) February 9, 2023

Intorno a lui, tutti gli altri si alzano, quasi a seguire il suo esempio. E sui social già tutti lo applaudono come un mito!