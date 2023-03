cosa ha fatto il cucciolo Ducky video

Un cucciolo di Labrador di nome Ducky è stato cacciato dall’asilo dopo soli venti minuti: in un video condiviso su TikTok dalla sua umana viene spiegato cosa ha combinato.

Gli animali domestici sono capaci di rallegrare ogni momento della giornata, sia quando mettono in atto comportamenti simpatici sia quando pensano come organizzare il loro prossimo dispetto. In pratica, è impossibile arrabbiarsi con loro o serbare rancore nei loro confronti, anche quando si comportano così male da arrivare a farsi espellere dall’asilo dopo soli venti minuti. Questo è stato infatti il record raggiunto da un cucciolo di Labrador Retriever di nove mesi che ha fatto impazzire i suoi insegnanti durante i primi minuti della sua prima lezione di scuola. A raccontare quanto accaduto è lo stesso cagnolino, che attraverso le parole della sua umana, spiega cosa ha combinato in un video condiviso su TikTok.

Ducky il Terribile: il cagnolino Labrador spiega cosa è riuscito a combinare all’asilo in pochi minuti (VIDEO)

Ducky, questo il nome del Labrador, vive insieme alla sua umana, Shawntel Selby, a Cincinnati (città degli Stati Uniti d’America e capoluogo della contea di Hamilton nello Stato dell’Ohio).

Sul proprio profilo TikTok, Shawntel Selby (all’account @tateortot_) quotidianamente condivide i video più simpatici che hanno per protagonista il suo adorato Ducky.

In un filmato postato pochi giorni fa, la ragazza ha prestato la voce al suo cucciolo per far raccontare direttamente a quest’ultimo quanto accaduto al primo giorno della scuola di addestramento.

Il Labrador, insieme ad altri cagnolini, è stato lasciato insieme a un’addestratrice che si sarebbe dovuta occupare della loro educazione. Tutti i quattro zampe si trovavano in un cortile recintato e sedevano ubbidienti aspettando che l’insegnante spiegasse cosa avrebbero dovuto fare. Tutti tranne Ducky, naturalmente…

Queste le parole che si sentono nel video intitolato Bad to the bone (traducibile in italiano con Cattivo fino all’osso) utilizzate dal vivace Labrador per spiegare quanto avvenuto: «Ho pensato fosse un gioco per noi cani, del tipo “Chi riesce a saltare oltre il recinto”»?

Sono bastati pochi secondi perché Ducky saltasse la recinzione e fuggisse via, divertendosi enormemente anche grazie alla simpatica insegnante che aveva deciso di giocare con lui correndogli dietro.

Non appena l’addestratrice è riuscita a recuperare il Labrador, ha telefonato disperata alla proprietaria per dirle di venire a riprendersi il cane, descritto come un «problema di sicurezza» per tutti.

Il video, che mostra il momento in cui Ducky si trova in macchina per tornare a casa dopo essere stato cacciato da scuola, è stato postato su TikTok e ha ricevuto più di 500 mila visualizzazioni in un solo giorno.

@tateortot_ Bad to the bone #dogsoftiktok #fyp #foryou #funnydogs #dog #baddogsoftiktok #baddog ♬ original sound – Tater

Come racconta Shawntel Selby al giornale americano Newsweek, Ducky «fa sempre qualcosa di stupido. Le mie giornate sono belle piene, ma non riesco a immaginare un solo giorno senza di lui».

Nonostante quanto aveva combinato, la ragazza non è riuscita a prendersela con il cucciolo, che ha anzi sin da subito premiato con una coppetta di gelato.

Spesso i filmati che mostrano gli scherzi e i dispetti che i quattro zampe sono in grado di escogitare ricevono milioni di visualizzazioni, come è accaduto nel caso di una dispettosa cagnolina di razza Golden Retriever ripresa nel momento in cui ha rubato a un dipendente del suo padrone lo stipendio nel giorno di paga; o come la birichina cucciola di Golden Retriever di otto mesi, di nome Sally, che lasciata a casa da sola ha strappato in pochi minuti oltre mille euro in banconote che aveva trovato in una busta sul tavolo del salotto. (di Elisabetta Guglielmi)