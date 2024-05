cosa ha fatto il corteggiatore

Finale di stagione scoppiettante per il dating show condotto da Maria De Filippi. Caos in studio nell’ultima puntata per la decisione drastica di un corteggiatore. A farne le spese è ancora una volta Ida Platano, che forse non ha giocato bene le sue carte e ora si ritrova a ripensare a cosa ha sbagliato. A Uomini e Donne questa volta è Pierpaolo Siano a prendere in mano la situazione, lasciando tutti a bocca aperta.

Ida Platano aveva già dovuto subire il caos suscitato dalla scelta di Mario Cusitore. Quando manca pochissimo alla fine di questa edizione di Uomini e Donne, la dama deve fare i conti anche con un’altra decisione difficile da digerire.

La parrucchiera di Brescia sta per arrivare alla fine dei giochi: a breve arriverà la pausa estiva e a settembre Maria De Filippi annuncerà i nuovi corteggiatori e i nuovi occupanti dei vari troni.

Ida Platano ha scelto di non scegliere, ma durante l’ultima puntata ha dovuto scontrarsi con un altro dei suoi corteggiatori. Se con Mario Ida ha avuto seri problemi, che ancora fatica a superare, anche le cose con Pierpaolo si sono fatte delicate.

In realtà con lui non ci sono mai stati problemi. Anzi, sembrava andare tutto liscio. Invece, lei ha scelto di non uscire dal programma con nessuno, nonostante tutti i tentativi dei corteggiatori. Alla fine ha tirato troppo la corda e Pierpaolo è sbottato.

A Uomini e Donne Pierpaolo Siano crea il caos, Ida Platano rimane di stucco

Dopo essersi sfogato in studio, dicendo che Ida pensa solo a Mario e ignora tutti gli altri corteggiatori, Pierpaolo Siano ha deciso di abbandonare il programma. Ha salutato Maria De Filippi e poi si è scagliato contro la dama.

Le ha detto di imparare a fare la donna, con un’uscita di scena forte e plateale, forse un po’ eccessiva. Lui non si pente, anche se ha fatto piangere Ida in studio. Su Instagram in una Storia il corteggiatore di Avellino ha continuato velatamente a infierire, sottolineando che il rispetto è un atto di amore, che non tutti coltivano.