Cosa ha dichiarato la conduttrice

Mara Venier ha mostrato il suo sostegno a Fedez durante la trasmissione Domenica In, in un momento difficile per il rapper, coinvolto in polemiche riguardanti presunti tradimenti nei confronti della moglie Chiara Ferragni. Recentemente, una rivelazione di Fabrizio Corona ha portato alla luce che Fedez avrebbe avuto una relazione con Angelica Montini, generando un gran clamore mediatico. Le accuse hanno messo Fedez in una posizione delicata, e Chiara Ferragni ha confermato i rumors, complicando ulteriormente la situazione.

In questa atmosfera carica di tensione, il tema è stato affrontato nella puntata di Domenica In. Fedez parteciperà al Festival di Sanremo, dove si esibirà con Marco Masini. Mara Venier ha inquadrato il festival come il “Sanremo degli scandali”, chiedendo con innocenza se il riferimento fosse alla canzone durante il loro scambio. Il discorso è stato interrotto da commenti sarcastici di Alba Parietti, ma Venier ha ribadito che la questione riguardava solo Fedez e i suoi affari personali, esprimendo affetto nei suoi confronti.

Nei mesi precedenti, tra Mara e Fedez si è sviluppata una connessione particolare. In un precedente incontro, Venier ha ringraziato Fedez per un supporto ricevuto in un momento personale difficile, senza specificare i dettagli, ma suggerendo una certa intimità tra i due. Fedez ha risposto dichiarando che non era necessario ringraziarlo, evidenziando il loro legame di amicizia e il mutuo sostegno in tempi complessi.