cosa ha dichiarato e come sta ora

Ancora una volta il rapper Fedez è finito al centro della scena a seguito di un malore che l’ha visto come protagonista. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, ma il cantante ha comunque deciso di ringraziare tutti i suoi fan e scusarsi in quanto non potrà prendere parte da alcuni eventi previsti per la serata.

Che cosa è successo a Fedez ?

Qualche ora fa è giunto un nuovo comunicato relativo alla salute del rapper milanese Federico Lucia, in arte Fedez. Il famosissimo cantante si è infatti sentito male ed è stato ricoverato per motivi che in un primo luogo non sono stati specificati.

Tutti si sono preoccupati a seguito di questa notizia in quanto i trascorsi relativi alla salute dell’uomo non sono stati dei migliori nell’ultimo periodo. Qualche ora fa però, la madre dell’artista, Annamaria Berrinzaghi, ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 spiegando le ragioni per le quali il figlio è stato ricoverato.

Pare che ieri Fedez abbia infatti consumato dei funghi, i quali avrebbero scatenato nel suo organismo un’intossicazione alimentare molto forte. Il malessere, quindi, non sarebbe in alcun modo collegato alla patologia di cui Federico soffriva in precedenza e che spesso gli ha comportato delle spiacevoli conseguenze.

Fedez ha cominciato ad accusare il malore mentre si trovava in viaggio per Gallipoli. Proprio per questa ragione che è stato disposto un ricovero di emergenza. È stato quindi prontamente accolto presso il Pronto Soccorso del Perrino a seguito di forti dolori all’addome ed episodi di vomito.

Dopo tutte le analisi del caso e vari accertamenti, il cantante è stato trattato con degli antidolorifici ed è stato dimesso intorno alle 04.00 del mattino a seguito di una sua richiesta esplicita. Una volta tornato a casa, il rapper ha subito deciso di scrivere un messaggio a tutti i suoi fan al fine di rassicurarli sulle sue condizioni di salute. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso e mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale. È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta.

Queste e altre le parole espresse dal cantante, il quale è davvero dispiaciuto per il fatto di dover nuovamente annullare degli eventi che gli avrebbero permesso di entrare a contatto con il suo pubblico. Gli auguriamo quindi di rimettersi al più presto.